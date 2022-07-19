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Имеют ли секс-меньшинства право на счастье в Казахстане, - Жибек Жолдасова
01:59 21.07.2022

Имеют ли секс-меньшинства право на счастье

ЖИБЕК ЖОЛДАСОВА

Почему нестандартная сексуальная ориентация мешает спокойно жить многим людям

Право на счастье многие утрируют и измеряют по себе. Почему кто-то достоин счастья, а кто-то нет по их меркам? Почему нестандартная сексуальная ориентация мешает спокойно жить многим людям? В конце концов, не вас же зовут сменить эту ориентацию.

Я много лет участвовала в комиссиях по трансгендерам, каждый случай - это личная трагедия, которую тщательно скрывают. Случаи совершенно разные, мужчины, которые хотят стать женщинами, женщины, которые хотят стать мужчинами. Были случаи, когда мужчина под давлением общества женится, даже имеет детей, но после 30 лет все равно влечение берет свое, и он меняет пол.

Невероятно редкий случай был у женщины, у которой генетический набор мужской, а по факту он родился женщиной (генотип мужской, а фенотип женский, называется). И ее природа все равно заставила стать мужчиной.

Они все искали свое счастье и нашли, имея на него право. Да, имеют право на существование однополые семьи, имеют право рожать и воспитывать детей.

Ко мне на психотерапию регулярно приходят пациенты из сексуальных меньшинств, и знаете, они обсуждают не свою ориентацию, а обычные для всех проблемы личности и эмоций.

Регулярно приходят подростки, которых приводят очень разумные родители, понимая, что у ребенка формируется нестандартное влечение. И мы открыто обсуждаем вопрос необходимости операции по смене пола, приема лекарств и гормонов, проблем общения - у каждого свое. Меня радуют такие родители - они хотят, чтобы ребенок был счастлив. Ни один из них не сказал, что это из-за просмотра фильмов, пропаганды. Такое не бывает из-за пропаганды, сексуальное влечение идет изнутри. (Кстати, уже несколько месяцев приходит девочка, сначала она пришла одетая, как мальчик, но с каждым приходом, у нее все больше появляется девичьих атрибутов и одежды, и родители к этому относятся спокойно, не насильно ее приводят, девочка сама хочет разобраться в себе)

Это не психическое расстройство, это вариант нормы. Уже прошли те времена, когда был диагноз "Расстройство сексуального влечения", теперь нам надо понимать, что такие люди бывают, точно так же, как Ник ВУЙЧИЧ рожденный без рук и ног, как герой фильма 1+1, у которого эрогенная зона перешла на уши из-за парализации, как Стив ХОКИНГ, научившийся жить со своим параличом и это не мешало ему быть гением.

Посмотрите на Фреди МЕРКЬЮРИ, на Элтона ДЖОНА, список можно продолжать бесконечно – разве можно о них сказать, что они недостойные люди и они не достойны счастья? Слушая их музыку, вы же не считаете это пропагандой?

Да и разве это пропаганда? Это отражение их реальности и нашей реальности, которую мы просто не хотим замечать. Я уже много лет слушаю истории, когда женщина рассказывает, что ее муж ушел к другому, и истории мужчин, жалующихся, что его любимая ушла к другой, и помогаю из этих трагедий выбраться. Однополые отношения давно среди нас, но они никогда не признаются в этом, пока наше общество будет в средневековье.

Задайте себе вопрос – что такое семья? Это любящие друг друга люди, ведущие совместное хозяйство, воспитывающие детей и решающие общие жизненные задачи. Много ли у нас семей, подходящие под эту категорию? Относится ли к ним семья, где девушку украли и принудили жить с ненавистным мужчиной, не дают ей работать и сделали зависимой от мужа? И да, у нас полно однополых семей, вы удивитесь, мама и бабушка, воспитывающие ребенка. Вы скажете, что у них нет сексуальных отношений, но от этого они не престали быть семьей.

Замечаем соринку в чужом глазу, не видя в своем бревна – это про нас. Собрать тысячи подписей на отмену мультика – это просто, а слабо собрать такие же тысячи подписей за принятие закона о бытовом насилии? Слабо собрать тысячи подписей в защиту изнасилованных детей? Не ту мораль защищаете и не ту нравственность воспитываете. Нравственный человек не позволит себе бить жену и быть абьюзером, он доносит мусор до урны, кто убирает какашки за своими животными на улице, кто заботится об экологии не на словах, хотя бы сортируя свой мусор и отказавшись от дорогостоящей машины с ДВС.

Представьте, что вы попали в далекие от цивилизации племена Африки или Южной Америки – представители этих племен ходят в чем мать родила, и это для них норма, в Европе есть общие бани для мужчин и женщин одновременно, и там никто никого не насилует. Но при этом они дружат со своей средой обитания, они не засрали ее мусорными свалками и токсичными отходами, они живут в гармонии, они привыкли думать не только о себе, но и принимать мир какой он есть. И мы, привыкшие жить в долг, с кучей кредитов, меняющие один смартфон на другой, легко превращающие в мусор все вокруг и жалующиеся, что нашу жизнь никто не благоустраивает. Разруха у нас в головах, как говорил профессор Преображенский.

И теперь кто-то из нас счел нужным стать средневековым инквизитором – якобы, это ради детей, традиций и морали. Только эта инквизиторская мораль на пару столетий задержала развитие Европы, и мы со своей средневековой моралью и нравственностью охотно линчуем, не понимая, что опять задерживаем развитие общества. Мне кажется, что это все те же люди, которые собирают подписи в отмену вакцин, смотрят зомбоящик, по уши в кредитах.

С точки зрения работы мозга - сексуальное влечение к однополым объектам объясняется всего лишь особенностями развития мозга и генетической предрасположенностью. Что-то пошло по другому пути развития в области мозга, отвечающей за половое влечение, так же, как при аутизме, не сформировались центры социальных функций. Это врожденное состояние, которые проявляется с первых лет жизни, и родители замечают, что мальчик хочет носить платья и играть с девочками, а девочка больше общается с мальчиками и все время носит брюки, по детям видно, кем они хотят быть ментально, и это не зависит от воспитания и нравственности общества и тем более от фильмов/мультиков/песен и прочего. Если хватит духу, посмотрите немецкий фильм "Девочка" о страданиях мальчика, который очень хочет стать девочкой

Этот пост тоже не пропаганда, я просто на своем врачебном опыте пытаюсь объяснить, каково жить таким людям. И что гораздо лучше направить энергию общества на искоренение домашнего насилия, буллинга в школах, развращению детей собственными же родственниками (таких примеров у меня тоже очень много) и т.д. и т.д.

Источник: страница Жибек Жолдасовой в Facebook. Публикуется с разрешения автора.

Источник - ratel.kz
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