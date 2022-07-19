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Бремя перемен: кто сменит сбежавшего лидера Шри-Ланки
02:02 21.07.2022

И какие вызовы стоят перед новым президентом

Наталия Портякова

Парламент Шри-Ланки 20 июля изберет нового президента на смену бежавшему из страны на волне народных протестов Готабае Раджапаксе. Наибольшие шансы получить кресло главы государства - у политического аксакала Ранила Викрамасингхе, многократного премьера страны, незадолго до нынешнего голосования ставшего врио президента. Впрочем, как под управлением этого 73-летнего политика, считающегося лучшим кризис-менеджером, так и любого другого возможного победителя выход страны из самого острого социально-экономического кризиса с момента обретения независимости в 1948 году быстрым и легким не будет.

Тайное и явное

Эти выборы президента станут для Шри-Ланки первым случаем с 1978 года, когда главу государства будут определять не избиратели, а 225 членов парламента, причем тайным голосованием. На такой разрыв с традицией было решено пойти на фоне политического кризиса, в результате которого на волне народных протестов президент Готабая Раджапакса бежал из страны, оставив ее в глубокой социально-экономической яме и политическом раздрае.

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Казалось бы, протестная волна должна была снести не только Раждапаксу с его многочисленными родственниками, до недавнего времени занимавшими разнообразные посты в правительстве, но и 73-летнего премьера Ранила Викрамасингхе, назначенного на этот пост лишь в мае. 8 июля, когда протестующие ланкийцы штурмом взяли его официальную резиденцию и практически дотла спалили его частный особняк, он первым объявил о своей отставке с поста премьера.

Однако уже неделю спустя экс-премьер реинкарнировался в виде исполняющего обязанности главы государства и главного претендента на то, чтобы занять этот пост официально до ноября 2024 года - времени истечения полномочий теперь уже экс-президента Раджапаксы.

Ранил Викрамасингхе пришел в политику в далеком 1977 году и с тех пор успел побывать лидером объединенной оппозиции и шесть раз премьером, заслужив за свою политическую живучесть прозвище Хитрый Лис. За долгую карьеру этот человек запомнился как довольно неплохой кризис-менеджер прозападного толка - выход Шри-Ланки из рецессии в 2001 году во многом считают его заслугой.

Но были в его биографии и неоднозначные штрихи. Например, как и многих политиков страны, Викрамасингхе не обошли обвинения в коррупции - в свое время его считали причастным к мошенничеству с инсайдерской торговлей в Центральном банке, которые он сам неизменно отвергал. Кроме того, в 2015 году, когда Викрамасингхе в очередной раз занял кресло премьера, его заподозрили в тесных связях с семьей Раджапаксы: хотя они и считались политическими соперниками, многие были уверены, что премьер покрывает президента в деле о коррупции и нарушениях прав человека - от того что расследования против семьи Раджапаксы были начаты, но закончились ничем.

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Примечательно, что после бегства Раджапаксы именно правящая партия экс-президента "Народный фронт Шри-Ланки", обладающая в парламенте большинством, предпочла сделать своим кандидатом на выборах Ранила Викрамасингхе.

За и против

- Это человек с очень внушительным политическим багажом, и к нему нет особо острых претензий, в том числе и со стороны населения. И хотя во время протестов ему сожгли дом, это было скорее на волне общего негодования против самой системы власти, а не против него самого, - сказал "Известиям" руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Немаловажным, по мнению эксперта, служит и тот факт, что в прошлые годы у Викрамасингхе сложились достаточно хорошие отношения практически со всеми иностранными лидерами, что теперь может помочь ему найти внешние источники финансирования, крайне необходимые Шри-Ланке в разгар экономического кризиса.

- Это человек, который создает впечатление, что он, если и не сумеет вытащить страну из кризиса, то как минимум не даст ей скатиться еще дальше вниз, - резюмировал Алексей Куприянов.

Ранил Викрамасингхе действительно умен и политически проницателен, но ему не хватает народной поддержки, заметил, в свою очередь, профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн.

- Его партия не смогла получить ни одного места на последних парламентских выборах, но он прошел через заднюю дверь, чтобы стать членом парламента, затем премьер-министром, а теперь и президентом. Его зависимость от Раджапаксы, чтобы быть у власти, лишает его политического авторитета, и это еще больше разделяет политический класс и страну. Боюсь, кризис в Шри-Ланке, похоже, закончится не скоро. А без политической стабильности мало надежды на то, что страна добьется экономической стабилизации, - пояснил эксперт "Известиям".

Впрочем, вероятность того, что именно Ранил Викрамасингхе займет сейчас кресло президента (за которое он тщетно боролся на выборах в 1999 и 2005 годах), хоть высока, но отнюдь не абсолютна. Отчасти палки в колеса этим планам может вставить неожиданный самоотвод из президентской гонки лидера главного оппозиционного блока в парламенте "Объединенная народная власть" Саджита Премадаса. 19 июля он снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата, Далласа Алахапперумы, возглавлявшего поочередно министерства спорта, энергетики и массовых коммуникаций в правительстве Раджапаксы, но затем перешедшего в оппозицию к партии власти.

Новым президентом Шри-Ланки может стать экс-премьер Викрамасингхе

Третьим и последним кандидатом, официально выдвинутым накануне выборов, стал лидер марксистской партии Анура Кумара Диссанаяке - единственный из претендентов, никак не связанный прошлым сотрудничеством с кланом Раджапаксы, но скорее смахивающий на статиста ввиду того, что его партии принадлежит всего три места в парламенте.

Между тем, кто бы ни стал 20 июля новым главой Шри-Ланки, название которой в переводе с санскрита означает "благословенная земля", ему вряд ли можно будет позавидовать. Экономика государства, которая, по признанию того же Викрамасингхе еще в июне, "полностью рухнула", продолжает свободное падение: топлива и газа в стране как не было, так практически и нет, и закупать его не на что. В скором будущем ей прочат еще и более острую нехватку продовольствия, которое в силу стремительного роста инфляции (в июне она составила 55%) и так стало не по карману огромному числу ланкийцев.

Кроме того, будущему президенту придется контролировать и кабинет министров, который, вопреки идее сделать его "правительством единства" с участием представителей всех партий, вряд ли будет таковым на деле. И это все совершенно точно не сулит новому главе острова легкой жизни.

Источник - Известия
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