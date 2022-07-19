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|Токаев, Жапаров и Мирзиеев провели неформальную встречу на Иссык-Куле
02:07 21.07.2022
В Чолпон-Ате 20 июля состоялась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает Tengrinews.kz.
Главы государств в ходе прогулки на теплоходе по озеру Иссык-Куль обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимоотношений между странами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки.
Фото и видео с неформальной встречи лидеров стран распространила Акорда и пресс-служба президента Кыргызстана.
Токаев и Мирзиеев в среду прибыли в Чолпон-Ату для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля. Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.