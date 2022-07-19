С мировым рекордом! Экс-кенийка Нора Джеруто, выступая за Казахстан, выиграла ЧМ в стипль-чезе

|23:13 Счета авиакомпании "Таджик Эйр" арестованы
21:57 Режим ЧП в Каракалпакстане прекращается досрочно
21:23 "Европе ничего не останется, как принять предложение Путина по "Северному потоку-2", - Н.Макеев
20:29 Будь готов! Путин объявил о "наступлении нового этапа мировой истории" и возглавил нео-пионерию России
20:27 Совсем не конец истории. О фатальных просчетах политики США после холодной войны, - НГ
16:24 Место республики Алаш в национальной истории Казахстана, - Е.Абиль
15:42 Назарбаев продает дачу? В Сети появилось объявление на 3,5 млрд тенге
15:39 Тихая смерть реки Урал под громкие слова государственных мужей, - А.Шаяхметова
15:24 Казахов-кандасов продолжают по госпрограмме переселять с юга на север страны
15:22 47 миллиардов тенге господдержки получил банк Нурали Алиева - сына Дариги Назарбаевой
13:28 США уступают России и Китаю в борьбе за литий, - The Hill
13:20 Не стало ни улицы Гагарина, ни Донецкой... Мутная волна переименований захлестнула ЦА, - Сергей Кожемякин
13:18 В Казахстане незаконно выдали 3 млн га пастбищ
12:48 Хасид-бандеровец Гилель Коэн стал первым главным раввином капелланом ВСУ
12:46 Китайская ИИ – кратия. Пекин стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта
11:56 Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
11:50 Пекин разгромил католический плацдарм в Гонконге, - Милена Фаустова
11:49 За полгода в Кыргызстане цены выросли почти на все продукты
11:40 Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране, - Дмитрий Лару
10:44 Римская империя наших дней: какая участь ждет жадные до власти США, - Джон Уайт
09:23 В Кыргызстане проверят все лицензии недропользователей
08:57 Попытка № 4. Страны Центральной Азии опять хотят объединиться, - Д.Подольская
08:51 Эмираты открыли шлюз для экспорта ливийской нефти в Европу, - Игорь Субботин
08:13 Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар в экономику, - В.Малышев
08:11 Готов ли Китай на замещение вакантной должности иностранного инвестора в России? - В.Катасонов
08:06 Стражи исламской эволюции. Путин и Тегеран-22, - репортаж А.Колесникова
01:04 ЕС взял курс на Баку: энергетические ворота Европы
01:02 "Многовекторность" приведет Казахстан к краху
00:35 В гонке за пост премьера Британии лидирует экс-глава минфина и мультимиллионер Риши Сунак
00:32 Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США, - "Регнум"
|С мировым рекордом! Экс-кенийка Нора Джеруто, выступая за Казахстан, выиграла ЧМ в стипль-чезе
07:59 21.07.2022
Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое "золото" для Казахстана на ЧМ-2022
Спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пересекла финишную черту первой с результатом 8:53.03, сообщает Zakon.kz.
Нора Джеруто выиграла финальный забег Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями, так называемый стипль-чез.
Натурализованная кенийка преодолела дистанцию за 8 минут 53,03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходят соревнования.
Это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике.