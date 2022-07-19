С мировым рекордом! Экс-кенийка Нора Джеруто, выступая за Казахстан, выиграла ЧМ в стипль-чезе

07:59 21.07.2022

Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое "золото" для Казахстана на ЧМ-2022



Спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пересекла финишную черту первой с результатом 8:53.03, сообщает Zakon.kz.

Нора Джеруто выиграла финальный забег Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями, так называемый стипль-чез.



Натурализованная кенийка преодолела дистанцию за 8 минут 53,03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходят соревнования.



Это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике.