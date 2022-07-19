Найденное в Эфиопии древнее беспозвоночное назвали в честь Зеленского - Ausichicrinites zelenskyyi

08:14 21.07.2022

Древнее беспозвоночное назвали в честь Зеленского

В Эфиопии палеонтологи обнаружили новый вид морского беспозвоночного. Его назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского.



Речь идет о морской лилии Ausichicrinites zelenskyyi. Согласно сообщению зоологов, этой чести политик удостоился за "его отвагу и храбрость", пишет портал Royal Society Open Science.



Останки древнего беспозвоночного юрского периода нашли в Эфиопии и направили для дальнейшего исследования в Польшу. Полная научная статья выйдет позже.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ