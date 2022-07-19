В Черногории умер "вор в законе" Петрович Казахстанский (Рыженков) - "смотрящий" за страной

08:18 21.07.2022

В Черногории умер "вор в законе" Петрович Казахстанский

В Черногории за шесть дней до своего 73-летия, скончался "вор в законе" Виктор Рыженков, известный как Петрович Казахстанский. Об этом информирует Прайм-Крайм.



Уроженец Мордовской АССР Виктор Рыженков стал членом криминального мира в 1995 году уже в возрасте 45 лет. Он был вхож в компанию "воров в законе": Берла, Сачино, а также братьев Мирона и Каро Мамедовых.



Петрович был пять раз судим в Казахстане: за угон, разбой, подделку документов, хранения оружия, наркотики, убийство и групповое изнасилование.



Три года назад Петрович переехал на Балканы, где и умер.



Первый своей срок он получил в 1966 году, в семнадцатилетнем возрасте. Из-за юного возраста за автоугон и разбой его приговорили к четырем годам тюрьмы. Через год же Рыженкова приговаривают к восьми годам за изнасилование. Таким образом и на свободе он оказался только в 1975 году.



После отбывания еще несколько сроков в Казахстане "вор в законе" перебирался в Санкт-Петербург. Здесь его "коронавали" в 1995 году по протекции Берла. Затем Петрович уехал в Сочи.



Он принимал активное участие в "воровской жизни": посещал сходки и высказывался по поводу спорных вопросов.



В 2008 году был задержан в Москве, политические нашли у него наркотики. Но авторитет отделался условным сроком. Аналогичный случай произошел в 2014 году, ему дали реальный срок.



Авторы: АЛЕКСАНДРА ИППОЛИТОВА