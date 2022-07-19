"Заградотряды не помогут": проблемы Украины с мобилизацией зашкалили

08:30 21.07.2022

Названы расценки за откуп военкоматов



На Украине заканчиваются призывники из городов, поэтому сейчас в ВСУ вынуждено идут в основном представители сельских районов. Ситуация обуславливается высокими расценками откупа от военкоматов.



Названы расценки за откуп военкоматов



Из каждой области Украины с населением от 2 млн жителей мобилизованы уже по 20–30 тыс. человек. Высокая доля сельских жителей в ВСУ объясняется их неспособностью, в отличие от городских, откупиться от военкоматов. $100 стоят закрытые глаза патрулей. В случае же попадания в военный комиссариат нужно платить уже от $5000.



Есть и относительно дешевые способы. Например, на теневом рынке услуг призывникам предлагается за $1000–2000 под видом волонтеров или водителей выезд за кордон. В любом случае, заплатить нужно много, а денег у людей нет, как и желания отправятся в войска.



Волны мобилизации на Украине идут одна за одной, и каждый раз происходят характерные эксцессы. Отправка в зону боевых действий небоеспособных территориальных батальонов, бунты жен и матерей у военкоматов, наличие целого рынка услуг по уклонению от воинской обязанности - все это свидетельствует о серьезных мобилизационных проблемах Украины.



Велика вероятность, что скоро не останется желающих защищать киевский режим. Тогда украинскому руководству может помочь только массовое привлечение женщин в ряды ВСУ. Список военно-учетных специальностей, которые могут занять украинки, недавно был расширен, а уже осенью планируется провести их массовый учет.



О проблемах военного призыва на Украине "МК" поговорил с военным экспертом Владимиром Евсеевым.



- Насколько исчерпан мобилизационный ресурс на Украине?



- Ресурс пока не исчерпан, но исчерпано желание людей сражаться за киевский режим. На начало конфликта на Украине ориентировочно проживало 40 млн человек. Потенциально из них можно было призвать 1 млн. Призвали только часть этого миллиона - где-то до 200 тысяч.



К настоящему времени количество невосполнимых потерь ВСУ, по имеющимся данным, от 125 до 176 тысяч. Много уклонений. Самые массовые зафиксированы на западной Украине. Часть выехали за рубеж, часть на заработках. В России находится около 2 млн человек. Но в целом ресурс еще есть.



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- Будут тогда ужесточать призыв?



- Сейчас пытаются силой мобилизовать жителей Артемовска и других городов Донбасса, но при такой принудительной мобилизации войска становятся неустойчивыми и здесь, в случае чего, не помогут даже заградотряды.



Во-первых, если у людей будет отрицательная мотивация, призыв становится бесполезным. Во-вторых, массовая убыль тяжелых вооружений не компенсируется Западом. Частичный переход на западные стандарты требует массовой поставки боеприпасов, которых не всегда хватает даже на Западе. Например, 155 мм снарядов для орудий.



В-третьих, нужно учитывать высокий уровень потерь. Части, которые формируют из мобилизованных - это, как правило, пехотные части. Не хватает не только бронетехники, не хватает и артиллерии, ствольной в первую очередь.



По мере освобождения территорий количество мобилизационного резерва будет сокращаться. В какой-то момент призыв станет имитационным. Он будет продолжаться, но спасти киевский режим он не сможет



- Как вы оцениваете потенциальную возможность использования женщин в ВСУ?



- Использование женщин, как и использование теробороны, не станет панацеей. Есть опыт использования женщин, например в отрядах сирийских курдов. Женские подразделения там действуют эффективно, но они хорошо подготовлены и хорошо мотивированы. В обратном случае толку от этого не будет. Сейчас обеспечить должную мотивацию и подготовку для Киева не представляется возможным. Поэтому, в отличие от сирийских курдов, это лишь отражает неспособность провести реальную мобилизацию.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКСИМОВ