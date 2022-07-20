Россия и Европа начали мучительный "газовый развод", - Анатолий Комраков

08:52 21.07.2022 Москва грозит радикально сократить поставки по "Северному потоку"

Анатолий Комраков

20.07.2022



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным полное прекращение поставок российского газа в страны ЕС.

В четверг "Газпром" должен запустить "Северный поток" после планового ремонта, который продолжался десять дней. Изнывающая от жары Европа обещает поставку в срок задержавшейся в Канаде немецкой турбины для российского газопровода, чтобы закачать побольше газа в подземные хранилища в думах о зиме. Судя по всему, Россия и Европа настроились на "газовый развод", но процесс будет долгим и болезненным. В среду Еврокомиссия приняла решение на 15% сократить потребление голубого топлива из РФ до весны следующего года, вместе с тем Евросоюз опасается, что ему не удастся уйти от российского газа по собственному, относительно безболезненному сценарию и что РФ сама ускорит процесс, перекрыв вентиль.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает новый законодательный инструмент и европейский план, который предусматривает уменьшение потребления газа в Европе на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, говорится в документе, опубликованном в среду в Брюсселе. Теперь все потребители, включая органы государственной власти, домохозяйства, собственников общественных зданий, а также поставщики электроэнергии и промышленность "могут и должны принимать меры по экономии газа", говорится в документе.



Развитие событий, при котором поставки газа из России полностью прекратятся, следует считать вероятным, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что если новый план будет утвержден, то страны сначала сами должны будут решать, выполнять ли эту задачу. Но если ситуация с газом станет действительно опасной, то цель в 15% станет обязательной к выполнению, предупредила фон дер Ляйен. Более жесткую формулировку применил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон: "Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа, – сказал он. – Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций".



Если российского газа не будет совсем, то экономии в 15% будет явно мало. В 2021 году, например, по данным компании BP, спрос на газ в Европе достиг максимума за последние 10 лет – чуть более 571 млрд куб. м, 341 млрд куб. м из них были импортные, в том числе Россия поставила по трубопроводам 167 млрд куб. м и 17,4 млрд куб. м в виде сжиженного природного газа (СПГ), то есть на РФ пришлось 32% спроса.



Накануне, после переговоров в Тегеране, газовые перспективы Европы обрисовал президент Владимир Путин. В ближайшей перспективе прокачка газа по газопроводу "Северный поток" может еще больше сократиться – до одной пятой его мощности.



Уже в Москве он пояснил, что решение Канады задержать из ремонта турбину компании Siemens не является политическим и не связано со спецоперацией России в Украине. В основе этого решения, по словам президента, прагматические мотивы, связанные с попыткой Канады выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом.



"Газпром" заявил в среду, что, несмотря на ранее направленные запросы, так и не получил от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. По словам Путина, ориентировочно 26 июля "Газпром" должен остановить на ремонт еще один агрегат на этой компрессорной станции, и если отремонтированная турбина из Канады не вернется – прокачка по магистрали сократится до 33 млн куб. м в сутки.



Отремонтированная турбина для "Северного потока" в настоящее время доставляется из Канады, операция будет проведена в надлежащие сроки, заявила в среду фон дер Ляйен, но сроки не назвала.



"Газпром" должен получить не только металл, машину, но и документы на нее: и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что "Газпром" берет: в каком состоянии машина пришла и какой ее юридический статус – она под санкциями, не под санкциями, что с ней будет – завтра, может, заберут ее?" – пояснял Путин в Тегеране.



Он подчеркнул, что "Газпром" готов качать газа столько, сколько нужно, а партнеры "сами все закрыли". Он упомянул, что поставки в Европу перекрыты "Оператором ГТС Украины" в отношении транзитных объемов по контракту с "Газпромом" по политическим основаниям – невозможности контролировать одну из газоперекачивающих станций на территории ЛНР. Отказ Польши от прямых поставок из России и его получение реверсом из Германии также усугубил дефицит на рынке Европы, сказал президент.



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На "Портовой" ждут турбину из Канады.

Фото с сайта www.gazprom.ruОн также отметил, что даже срочный запуск газопровода "Северный поток – 2 (СП-2)" не сможет принести на рынок Европы новые большие объемы газа, так как половина мощностей магистрали уже переориентирована на российский рынок на фоне проволочек регуляторов ФРГ. Президент рассказал, что предупреждал об этом канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ответил, что сейчас есть другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. "Я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенного для "Северного потока – 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома" – и "Газпром" это уже сделал", – поделился Путин.

Мощность "СП-2" идентична "первому" потоку – две трубы, по каждой из которых можно перекачать 27,5 млрд куб. м в год. Он является частью газотранспортного коридора от поселка Бованенково на Ямале через Усть-Лугу в Ленинградской области до города Грайфсвальд на балтийском побережье Германии. Укладка трубы на дно Балтики началась в сентябре 2018 года, а с декабря 2021-го обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, однако Германия так и не выдала необходимых для его работы сертификатов.



Обеспечение устойчивого снабжения энергоресурсами внутреннего рынка, наращивание поставок для российских потребителей – эту цель Владимир Путин озвучивал как одну из трех ключевых стратегических задач нефтегазового сектора РФ на совещании еще в апреле. Вторая – диверсификация экспорта. "В обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении будут сокращаться, но происходить это будет постепенно", – отмечал тогда президент. Необходимо составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Сибири, говорил он. Третья задача – развитие глубокой переработки нефти и газа. Исходя из новых обстоятельств, президент поручил продлить горизонт энергетической стратегии до 2050 года и утвердить ее до 15 сентября.



"Объявленных планов по созданию новых крупных мощностей по потреблению газа на северо-западе России пока нет, хотя именно новая индустриализация на базе химии и металлургии могла бы создать новый спрос на газ внутри России, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Просто газификация населенных пунктов российского северо-запада тоже необходима, но без новых промышленных мощностей 55 млрд кубов, которые должны были бы поставляться по СП-2, внутри страны не пристроить. Вероятно, в будущем часть газа, ранее планировавшего для поставок по СП-2, пойдет все же на китайский рынок по "Силе Сибири – 2" или иным маршрутам, часть будет потрачена на газификацию и новые промышленные мощности в России".



Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказывал, что в 2022 году ожидается сокращение экспорта в Европу на 27–28% – порядка 40 млрд куб. м. Но он обращает внимание, что внутренний спрос на газ в РФ по итогам прошлого года составил порядка 500 млрд куб м, он прирос на более 50 млрд куб. м за год.



Уровень газификации России в 2021 году составил 72%, а к 2025 году должен вырасти до 75%, рассказывал недавно вице-премьер Александр Новак. Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%. По уже достигнутым показателям газификации Россия значительно превосходит такие европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). А в Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отмечал он.



Общее снижение поставок российского газа летом в ЕС носит уже кратный характер, говорит Митрахович. По его словам, "по июню – падение в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, что будет по итогам 2022 года и тем более в 2023 году – говорить пока рано. Еврокомиссия в марте 2022 года требовала уже по итогам того же 2022 года сократить потребление российского газа на две трети. Реально сокращение потребления будет меньше, возможно, ближе к одной трети, но многое будет зависеть от ситуации во второй половине календарного года, которая только началась".



Европа продолжает думать о зиме и запасах газа, хотя в Германии температура достигала 40 градусов, в Великобритании бушуют лесные пожары, только в Португалии из-за жары погибли более 1 тыс. человек. При этом, по данным ассоциации WindEurope, прогнозируется очень маловетреная погода, что усиливает дефицит энергии.



Спотовые цены на газ в Европе на фоне остановки на ремонт "Северного потока" держатся выше 1,6 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м, что примерно в четыре раза выше, чем цены "Газпрома" по долгосрочным контрактам. Источник - НГ

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