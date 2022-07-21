Россия, Иран, Индия: коридор "Север – Юг", - Вл.Чушкин

09:19 21.07.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 21.07.2022 |



К формированию единого транспортного пространства государств-членов ЕАЭС



Скоординированная транспортная политика представляет собой систему совместных мер и действий государств – членов ЕАЭС, направленных на обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. Реализация скоординированной (согласованной) транспортной политики направлена на развитие интеграции в сфере автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Формирование единого транспортного пространства обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров, перемещение грузов и транспортных средств, техническую и технологическую совместимость транспортных систем государств Союза.



В плане практической реализации согласованной транспортной политики в ЕАЭС уже приняты: Основные направления и этапы скоординированной (согласованной) транспортной политики в части воздушного транспорта; Программа поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства-члена, на период с 2016 по 2025 г.; Программа поэтапной либерализации каботажных перевозок на период 2016–2025 гг.; Правила оказания услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта.



Одним из важнейших транспортных проектов, совместно реализуемых государствами – членами Союза, является создание мультимодального международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", который связывает северо-западную часть Евразийского экономического союза и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана. Коридор включает инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного транспорта, морские порты на Каспии (Астрахань, Оля, Махачкала, Баку/Алят, Актау/Курык, Туркменбаши, Энзели, Ноушехр, Амирабад), порты Персидского залива (Бендер-Аббас и Чабахар), автомобильные (АПП) и железнодорожные пункты пропуска, а также международные аэропорты. Развитие международных транспортных коридоров является одним из ключевых инструментов по развитию торговли, экономического сотрудничества между странами, а также стимулом для укрепления региональной экономической интеграции.



Юридической базой создания коридора "Север – Юг" явилось подписание 12 сентября 2000 года тремя странами – Республикой Индия, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией – межправительственного Соглашения о международном транспортном коридоре "Север – Юг" (в 2003 году к этому Соглашению присоединился Казахстан, в 2004 году – Республика Беларусь и Султанат Оман, в 2005 году – Республика Таджикистан, в 2006 году – Республика Азербайджан, Республика Армения и Сирийская Арабская Республика, а Республика Болгария с 2006 года является наблюдателем). Участниками соглашения стали четыре из пяти государств – членов ЕАЭС. В Соглашении пока не участвует Туркменистан, несмотря на то что через его территорию проходит открытая в 2014 году новая линия Жанаозен – Кызылкая – Берекет – Этрек – Горган, соединяющая Казахстан, Туркменистан и Иран и являющаяся фактически одним из маршрутов МТК "Север – Юг", проходящим по восточной стороне Каспийского моря.



Главным преимуществом МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами, в том числе перед морским маршрутом через Суэцкий канал, является значительное сокращение временных затрат на осуществление перевозок. Так, срок доставки грузов из Мумбаи (Индия) в Санкт-Петербург по традиционному маршруту, проходящему через Суэцкий канал, составляет от 30 до 45 дней, а срок отправки грузов из Мумбаи в Россию по сухопутному маршруту МТК "Север – Юг" может варьироваться от 15 до 24 дней. Доставка же грузов по восточной ветви коридора, проходящей через Казахстан и Туркменистан, сокращает срок доставки до 15-18 дней. После ввода в эксплуатацию железнодорожного участка Астара – Решт на территории Ирана время доставки грузов по МТК "Север – Юг" дополнительно сократится. Сокращение срока доставки критично для целого ряда товаров, которые могут перевозиться по коридору: продовольствия, изделий из текстиля, бытовой техники, электротехники и так далее.



В перспективе МТК "Север – Юг" может стать коридором развития для ЕАЭС. Реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере не только позволяет сократить время в пути и эксплуатационные расходы перевозчиков, но и через косвенные эффекты способствует устойчивому развитию. Так, помимо увеличения объемов торговли, развитие МТК содействует строительству индустриальных парков, специальных экономических зон вдоль транзитного пути, развитию кооперации в сфере производства товаров и услуг, выстраиванию новых производственно-логистических цепочек между государствами – членами



ЕАЭС и крупными развивающимися странами Персидского залива и Индийского океана, включая Иран, Индию и Пакистан. Соответственно, создаются новые рабочие места, улучшаются перспективы экономического роста и растет благосостояние населения в регионе. Более того, с развитием МТК происходит переключение грузопотоков с морского транспорта на железнодорожный, который является экологически чистым видом транспорта для перевозки грузов при расчете объемов выбросов СО2 в граммах на тонно-километр.



Импульсом для повышения значимости транспортных маршрутов по оси "Север – Юг" в последние годы стали активное взаимодействие ЕАЭС с Индией и Ираном в рамках реализации концепции "Большой Евразии", а также активизация Туркменистана и других стран региона по вопросам развития транзита и мультимодальных коридоров. В мае 2018 года ЕАЭС подписал с Ираном временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Проводятся переговоры по заключению договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индией. ЕАЭС, понимая стратегическую необходимость интеграции в мировые рынки и международные производственные цепочки, активно использует инструмент ЗСТ. Соответственно, транспортные коридоры, связывающие Европу и ЕАЭС со странами, расположенными на юге Евразии, все в большей степени включаются в сеть основных транспортных маршрутов на евразийском пространстве.



Для подготовки предложений по развитию транспортного сектора государств – членов Союза при Коллегии ЕЭК в 2018 году был создан Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре, в состав которого вошли 4 представителя от Армении, 11 представителей от Беларуси, 33 представителя от Казахстана, 12 представителей от Кыргызстана и 30 представителей от России (включая 13 представителей от Минтранса России, 3 представителя от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 2 представителя от Федерального дорожного агентства, одного представителя от Минэкономразвития и 12 представителей от российских бизнес-структур).