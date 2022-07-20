Откуда исходят атаки на Китай. Как нейтрализовать не приемлющих "новую нормальность", - А.Игнатьев

09:21 21.07.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 20.07.2022



17 июля бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сделал заявление о скором конце эпохи доминирования Запада. В ближайшее время в мире, сказал он, произойдут глобальные геополитические изменения, мир перейдет к многополярности, а эпоха доминирования Запада подойдет к концу. По мнению Блэра, "крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай".



Британский политик подчеркнул: Китай "уже является второй по силе сверхдержавой в мире". Пекин, по словам Блэра, ведет себя агрессивнее на международной арене, не скрывает презрительного отношения к Западу, последовательно укрепляет связи с Москвой и дает мировым державам понять, что хочет окончательно урегулировать вопрос с Тайванем. Тони Блэр призвал Запад общаться с Китаем по формуле "сила плюс вовлечение" (наращивание военных расходов при сохранении связей с Пекином). Приоритетными направлениями внешней политики Запада, по мнению Блэра, должны стать также Индия, Индонезия и Ближний Восток.



Заявления Блэра, стоявшего у истоков ряда войн (Югославия, Афганистан, Ирак), можно рассматривать как призыв переходить к более жестким действиям против КНР, нажимая на "болевые точки" Китая.



Синьцзян и уйгурский вопрос. Западные медиа уже активно используют провокационные тезисы о жестоком обращении с уйгурами и другими этническими меньшинствами КНР (причем не только мусульманскими, пример – Тибет). В случае с Синьцзян-Уйгурским автономным округом это ставит под угрозу реализацию экономических проектов Китая и выход на новые рынки Ближнего Востока и Африки.



Белуджистан и дестабилизация Пакистана. В Пакистане с весны идут протесты, способные быстро перерасти в массовые беспорядки, и серии терактов. Только за апрель совершено более 50 атак, в которых погибли 16 пакистанских военных, десятки ранены. 26 апреля в Карачи был совершен террористический акт у Института китайского языка. Погибли трое граждан КНР, включая директора института. Ответственность взяли на себя сепаратисты созданной не без ведома британцев Армии освобождения Белуджистана (АОБ). Члены "Бригады Маджида" из АОБ выпустили видеообращение, в котором предупредили Китай, что продолжат охоту за гражданами КНР, если те не покинут Белуджистан.



За последние годы Пекин заключил с Пакистаном ряд многомиллиардных сделок по инфраструктурным проектам, включая Китайско-Пакистанский экономический коридор из Синьцзяна в порт Гвадар в Белуджистане. Создание транспортного пути через земли белуджей стало отправной точкой для массовых волнений и якобы "протестов местного населения из-за пренебрежения нуждами и требованиями граждан". На самом деле – против размещения в Гвадаре китайских военных. Неспособность новых властей Исламабада даже сформулировать план по нейтрализации подрывной деятельности вызывает серьезное недовольство у Пекина. В китайских СМИ с весны призывают запросить у парламента Пакистана разрешение на применение боевой авиации против радикальных группировок в районах стратегической важности для КНР.



Тайвань. Автор канала Chiến sự Nga – Ukraine (Вьетнам), говоря об эскалации из-за Тайваня, обращает внимание на то, что в западных медиа часто строят прогнозы возможного конфликта в регионе, базируясь на сводках с Украины. По мнению вьетнамского исследователя, это некорректно. Хотя бы потому, что удар по Тайваню требует очень сложной и молниеносной кампании с использованием авиации, флота и морской пехоты. Возможности Пекина по доставке войск через пролив ограничены. Кроме того, власти Китая обеспокоены возможной реакцией со стороны США и их союзников. В то же время любая провокация вокруг любой из спорных территорий (например, у острова Спратли в Южно-Китайском море, права на который оспаривают шесть стран) неминуемо превратит Тайвань в первоочередное поле эскалации.



Прямое противостояние с англосаксами. Китай уязвим в Малаккском проливе, через который идет основной грузопоток на Запад. То, насколько спешно англосаксы создали военный альянс AUKUS, ярко свидетельствует о перспективах возможных антикитайских обострений в Индо-Тихоокеанском регионе. Особенно учитывая, что британцы не изменили отношения к китайцам со времен опиумных войн. Об активизации подрывной деятельности англосаксов в регионе говорит и стравливание Китая с Австралией, Японией и Индией, в том числе посредством выдавливания КНР из Шри-Ланки.



Отдельную ставку англосаксы делают на экономические проблемы КНР или то, что им хочется считать таковыми. Пропагандисты уже несколько лет пытаются убедить обывателей в том, что китайская экономика растет "только за счет роста неэффективности". Дескать, китайский юань – самая переоцененная валюта на планете. В 2019 г. неэффективность китайской экономики довела долг до 300% ВВП, а проблемы крупнейших китайских компаний в 2021 г. подняли эту планку выше 350%. Якобы почти треть ВВП Китая – это раздутый рынок недвижимости, поэтому китайцы строят в пустыне необитаемые города и пустые заводы. Убытки от такого "роста ВВП" записываются как кредит, а статистика демонстрирует успех для инвесторов. Аналогичную приписку к ВВП дают айфоны-тесла и другие западные бренды, собираемые в КНР на заводах США (заводы принадлежит американцам).



Непосредственно китайские производства тоже якобы являются низкорентабельными. В результате неэффективных инвестиций коэффициент предельной капиталоемкости экономики Китая вырос в прошлом году более чем вдвое – с 2,9 до 7, т. е. эффективность экономики КНР настолько низкая, что даже теоретически не может вернуть инвестиции. Поэтому во избежание дефолта Китай вынужден наращивать долги.



У Китая значительное отставание от Запада по уровню технологий. Энергетика держится на угле, собственное производство урана не освоено, все работает на старом советском оборудовании середины ХХ века. Основные высокие технологии на территории Китая принадлежат США. Это послужило причиной проигрыша в 2019 году в торговой войне с Соединенными Штатами. В 2021 году гонка вооружений Китай – США привела к тому, что мировые военные расходы превысили уровень Второй мировой и холодной войн, вместе взятых. Китайская экономика хоть и растет, но ее официальный рост в 2021 году показал минимальный уровень за 45 лет: дефицит бюджета – 18% ВВП, долг Китая – 47 триллионов (это в 3 раза выше госдолга США по отношению к ВВП)… В общем, если верить прозападной пропаганде, Китай якобы уже загнал себя в долговою яму, выйти из которой можно только за счет дефолта или третьей мировой.



Подобной подгонкой цифр и жонглированием фактами, плюс заявлениями в духе сделанных Тони Блэром англосаксы стремятся втянуть Китай в масштабный конфликт. И одновременно выставить виновником этого конфликта китайцев. Цель – получение возможности перехода к чрезвычайному либо военному положению и нейтрализация всех не приемлющих "новую нормальность". Речь идет по меньшей мере о многих десятках миллионов людей в одной только Европе, где все громче задают вопросы, что за эксперименты на людях ставит такая публика, как Шваб, Гейтс и Ко. Похоже, втягивание Китая в новый вариант Ирака и Афганистана видится хозяевам дискурса подходящим способом решения их задач.