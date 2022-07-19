 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переход на взаиморасчет в рублях и юанях: какие плюсы и минусы для Таджикистана? - РО
11:38 21.07.2022

Одной из причин небольшого падения курса доллара в Таджикистане стало увеличение внешнеторговых операций в рублях.

С началом войны в Украине и введением экономических санкций Запада против Москвы, Россия начала внешнеторговые операции в российских рублях со странами, которые считаются ее основными партнерами. В их число входит и Таджикистан.

Завки Завкизода, министр экономического развития и торговли сообщил в конце прошлой недели, что 70% компаний Таджикистана подписали контракты на импорт продукции из России в рублях.

"Это очень хороший показатель. В мае текущего года состоялось заседание Экономического совета СНГ. На этом мероприятии был принят очень важный документ об использовании национальной валюты во взаиморасчетах", - сказал он 14 июля.

По мнению некоторых экономистов, большой объем операций с российским рублем и повышение его курса в Таджикистане имеют больше политический аспект, и поэтому искусственно удерживать его долго не получится.

Завки Завкизода также заявил, что сейчас ведутся переговоры о переходе на юань во взаиморасчетах с Китаем.

Эксперт Абдуманнон Шералиев считает, что такие меры будут способствовать урегулированию валютного рынка Таджикистана. "Это спасет валютный рынок от долларового дефицита. И также с Китаем - заключение контрактов в юанях, хоть это и увеличивает зависимость экономики Таджикистана от этой страны, но в целом выгодно для нашей экономики", - уверен он.

Экономический обозреватель Фозилджон Фатуллоев оценил преимущества и недостатки перехода на взаиморасчет в рублях следующим образом: "Стабильность российского рубля выгодна для мигрантов. Их семьи получают больше сомони при конвертации денежных переводов. А вот предприниматели, которые экспортируют товары, будут в убытке".

По его мнению, предприниматели обычно продают свою экспортную продукцию в долларах и в переводе на сомони получают меньшую прибыль. Мировые цены не позволяют им повышать стоимость своей экспортной продукции.

Доктор экономических наук Ходжимухаммад Умаров, комментируя данный вопрос, сказал Радио Озоди: "При операциях в национальной валюте, российские бизнесмены также обязуются покупать товары из Таджикистана в сомони. В целом, это не обернется какими-то проблемами в долгосрочной перспективе".

Таджикистан и Россия являются стратегическими партнерами. При этом Душанбе продолжает взаимодействовать с Западом, хотя в последние годы подвергается жесткой критике за нарушение прав человека, в том числе основных свобод.

Лидеры Таджикистана и России заявили на встрече 28 июня этого года, что товарооборот между двумя странами за последние пять месяцев вырос на 50%, но за счет чего это было достигнуто – никто не пояснил. Факт остается фактом - большая часть этого периода совпадает с военным вторжением России в Украину и западными санкциями против Москвы.

Правительство США включило страны Центральной Азии, в том числе Таджикистан, в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут попасть санкционные товары.
авторы:
Искандар Фируз
FiruzI@rferl.org

Шахло Абдулло
abdulloevas@rferl.org
19.07.22

Источник - rus.ozodi.org
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