 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Приближается кризис на строительном рынке Казахстана. Спрос на рынке жилья резко падает
11:41 21.07.2022

Четверг, 21 Июл 2022,

Мы неоднократно писали, что рынок недвижимости переоценен и взлет цен был вызван действиями правительства. После того, как приток пенсионных излишков на рынок резко замедлился, стали наблюдаться признаки охлаждения. Например, замедлился рост цен, а также снизилось количество сделок купли-продажи. Так, согласно данным БНС АСПиР, количество сделок купли-продажи жилья за июнь составило 31 019. Мы уже второй месяц подряд наблюдаем, что количество сделок превышает 30 тысяч. Стоит отметить, что ниже 41 тысячи, не считая май т.г., количество сделок не опускалось с января 2021 года. После того, как разрешили изымать пенсионные отчисления, число сделок резко возросло. В среднем за 2021 год в месяц заключалось 50,5 тысяч сделок купли-продажи жилья. Если сравнивать июнь 2022 года с соответствующем месяцем прошлого года, то снижение составляет 42,6%. Более того, июнь к июню прошлого года все 17 регионов показали снижение от 23,3% до 64,8%.

За 6 месяцев т.г. количество сделок составило 261,8 тысяч, что на 5,6% ниже аналогичного периода прошлого года. Самое большое падение за 6 месяцев текущего года в сравнении аналогичным периодом прошлого года демонстрирует Мангистауская область (-40,8%). Следом за ней идет Атырауская (-31,8%) и Кызылординская (-25,7%) области.

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Резкое падение спроса на рынке недвижимости обязательно приведет к корректировке цен. Это значит, что строители будут вынуждены пересматривать стоимость квадратных метров. Даже несмотря на приближение сроков сдачи объектов. Многие эксперты сходятся в мнении, что кризис на строительном рынке приближается. Вопрос остается в том, смогут ли справиться представители отрасли со снижением доходов. Очевидно, что крупные компании и лидеры сектора более устойчивы к снижению цен. Поэтому мы думаем, маленькие компании будут больше подвержены дефолтам, и это значит, что они быстрее будут снижать цену на свои квартиры. Однако более быстрая реакция на снижение цен не означает, что они смогут справиться с трудностями. Вероятнее всего, им придется останавливать стройку и проекты будут запаздывать по срокам.

Мы очень надеемся, что правительство перестанет выдумывать новые государственные программы и начнет принимать системные меры по недопущению надуванию пузыря на рынке недвижимости. Рынок должен расти сбалансировано и без резких колебаний цен.

Источник - ratel.kz
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