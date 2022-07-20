Шефиню культуры Павлодарской области Самал Бегалинову посадили на 3 года. За взятки в 1 миллион тенге от подрядчика

11:55 21.07.2022

Взятка для покупки квартиры в столице: высокопоставленную чиновницу осудили в Павлодаре



Ее обвиняли в получении взятки в 1 миллион тенге от подрядчика



Взятка для покупки квартиры в столице: высокопоставленную чиновницу осудили в Павлодаре



Суд вынес приговор в отношении руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалиновой, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Павлодар-онлайн.



Как ранее сообщил Nur.kz, руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области обвиняли в получении взятки в 1 миллион тенге от подрядчика, который изготовил бюст Алихана Букейханова для новой школы областного центра. Деньги предприниматель должен был отдать за беспрепятственную приемку этого бюста.



В суде обвиняемая отказалась от дачи показаний, но в беседе со следователем объяснила, что этот миллион нужен ей был для оформления первоначального взноса для покупки квартиры в столице. Взятку чиновница получила через бывшего мужа, с которым она приехала в Нур-Султан. После этого сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции провели задержание.



В результате чиновница оказалась на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса РК.



"Вина подсудимой Б. С. доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить ей 3 года лишения свободы. Б. С. вину признала в полном объеме, просила не лишать свободы", – сообщили в пресс-службе суда № 2 города Павлодара.



Санкция части 2 статьи 366 УК предусматривает основное наказание в виде штрафа либо лишения свободы. С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил экс-руководителю управления культуры 3 года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки на сумму 1 миллион тенге.



"Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей в возрасте 12 лет и 4 года, которых она воспитывает одна, – отбывание лишение свободы ей отсрочено на 5 лет – на основании части 1 статьи 74 УК", – добавили в пресс-службе суда.



Также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.



Приговор не вступил в законную силу.



38-летняя Самал Бегалинова занимала должность руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области с ноября 2020 года.