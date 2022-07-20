В Китайском Шандуне танками?! разгоняют протестующих возле банка (видео)

12:08 21.07.2022

В Китае против протестующих развернули танки



Кристина Думанова



В сети появилось видео, на котором танки в Китае не дают местным жителям добраться до отделения банка, передает Ulusmedia.kz со ссылкой на ndtv.com.







"Ссылаясь на местные СМИ, пользователи сайта Reddit говорят, что кадры взяты из Жичжао в провинции Шаньдун, а танки были задействованы для защиты местного отделения банка, оказавшегося в центре скандала. Проблема впервые возникла в апреле, когда South China Morning Post (SCMP) опубликовало статью, что жителям провинций Хэнань и Аньхой было отказано в доступе к банковским счетам из-за "обновления системы", – говорится в публикации.



Местные жители, пострадавшие от банковского кризиса, одного из самых серьезных за последние годы в Китае, заявляют, что депозиты на 40 миллиардов юаней (6 миллиардов долларов США) исчезли, и протестуют, требуя доступа к своим сбережениям.



Жителям сказали "терпеливо ждать", говорилось в отчете SCMP в понедельник. Некоторые из людей с менее чем 50 000 юаней (7 400 долларов США) получили свои деньги на прошлой неделе, но другие все еще ждут.



Китайские власти заявили, что банки, оказавшиеся в центре разногласий, были захвачены частной инвестиционной компанией Henan Xincaifu Group в результате "внутреннего и внешнего сговора" и "незаконно" привлеченных вкладчиков. Расследование банковского скандала продолжается.