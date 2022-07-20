 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая русская музыка. Тридцать лет Россия жила с топором в спине, - Александр Проханов
12:11 21.07.2022

Новая русская музыка
прислушайтесь к реву "Ураганов", свисту "Калибров", рокоту "Аллигаторов", и вы услышите Прокофьева, Свиридова, Скрябина
Александр Проханов

Тридцать лет Россия жила с топором в спине. Топор разбил лопатки, раскроил мышцы, перерезал артерии, раздробил позвонки. Россия ахала, осела и жила, задыхаясь, превозмогая боль, с топором в спине. Топор оброс хрящами, его омывала кровь, к нему уродливо приросли позвонки.

И вот через тридцать лет, в феврале, когда русские танки пошли на Мариуполь и Харьков, Россия вырвала топор из спины. И открылась страшная рана, хлынула кровь, разошлись присмирелые было кости. Россия вскричала, стала штопать оставшуюся от топора жуткую рану, сращивать разорванные сосуды, склеивать позвонки, накладывать на рану пластырь.

Мы живем без топора, и Россия проходит стадию мучительного исцеления.

Русская Мечта сегодня - в огне пожаров, реве реактивных снарядов, штурмует вместе с десантниками опорные пункты укров, ведет в атаку ополченцев Донбасса, сбивает "Байрактары" и жжет украинские танки. Она пришивает Донбасс к России, накладывая жесткий шов.

Русская Мечта - на оборонных заводах в лязге танковых конвейеров, в литейных цехах, на лицах утомленных рабочих, что в три смены дни и ночи "ставят на крыло" штурмовики, множат снаряды для "Ураганов", вбрасывают искореженные на фронте танки в красный зев плавильных печей, чтобы из огненного переплава построить новые танки и кинуть их на фронт.

Русская Мечта дышит в конструкторских бюро, в кабинетах правительства, в отделах планирования, где создают новые отрасли, машины, препараты, приборы, замещая ими прорехи, оставшиеся после бегства иностранцев.

Русская Мечта дышит на подмостках театров, с которых убежало отвратительное изуверское племя, хулившее русскую культуру, русскую музыку, поэзию, драматургию. Их место занимают молодые русские режиссеры, актеры, продюсеры.

Русская Мечта дышит на поле духовной брани, где сталкивается с кромешной черной силой мирового фашизма, стремящегося вымарать Россию с карты земли, выскоблить русских из мировой истории, превратить слово "русский" в синоним тьмы. И для этого запрещают Пушкина, кастрируют на Украине русских пленных, желая извести русский народ, убить ту матку, из которой во все века после страшных нашествий, пожарищ вновь возрождалось Государство Российское.

Русская Мечта и есть воплощение Государства Российского, вековечного русского чаяния о благих временах, когда человечество превратится в райскую клумбу, поражая Творца своим цветущим многообразием, божественной красотой, богоподобной любовью.

Русская Мечта - в сердце атакующего танкиста, в неутомимых руках сталевара, в прозрениях конструкторов, в идеях управленцев-новаторов.

Русская Мечта - в работах сегодняшних русских философов-духовидцев, разгадавших "тайну беззакония", открывающих миру сокровенный бриллиант бессмертной России небесной.

В Государственной Думе вице-премьер Мантуров рассказал о грандиозных планах восстановления народного хозяйства после опустошительной войны, которую тридцать лет либералы вели на русских пространствах, уничтожая великие советские отрасли, истребляя заводы-гиганты, разоряя конструкторские бюро. Мантуров впервые со времен Госплана в цифрах и сроках рассказал о турбинах, кораблях, самолетах, хлебных комбайнах и нефтяных буровых, искусственном интеллекте и космических аппаратах.

Предстоят гигантские труды и усилия "второй индустриализации", которая восполнит урон, нанесенный стране ее врагами, вонзившими топор в русское тело.

Кончен век топора. Кончен век Кудрина-Мау-Чубайса. Кончен век Райхельгауза и Невзорова. Начинается новый театр - русский театр духовных военных действий. Начинается новая русская музыка. Прислушайтесь к реву "Ураганов", свисту "Калибров", рокоту "Аллигаторов", и вы услышите Прокофьева, Свиридова, Скрябина, услышите Шостаковича, написавшего свою симфонию в честь присоединения Донбасса к России.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658394660


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