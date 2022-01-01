Специальная Отечественная... Путь в будущее лежит через Донбасс, - Георгий Малинецкий

12:13 21.07.2022 Специальная Отечественная... Путь в будущее лежит через Донбасс

Георгий Малинецкий



В статье Александра Проханова "Донбасский период русской истории" события на Украине рассматриваются как схватка между Россией и Западом, имеющая большое значение для обеих сторон.



Войны - суровый экзамен для стран, народов, цивилизаций. Их результаты определяют будущее на десятилетия, а то и на века вперед. Поэтому на происходящее стоит посмотреть с системной, междисциплинарной точки зрения. У войны много измерений, и о них стоит подумать. В ходе обсуждений, в которых мне довелось участвовать, стало понятно, какие вопросы возникают вновь и вновь. Вот некоторые из них.



Почему война началась здесь и сейчас?



Политики и мыслители Запада не понимали Россию и боялись ее. Великий Лейбниц, общавшийся с Петром I и советовавший ему создать Академию наук и ряд государственных учреждений, писал о России: "Погрязшие в схизме, нетерпеливые, не слушающие требований рассудка жертвы невежества, хуже, чем турки, создавшие при этом слишком мощное государство и жестокую диктатуру". Наполеон в своих записках представлял Россию как огромного медведя, нависшего над Европой. И войну он начал для того, чтобы его сыну на посту императора не пришлось "разбираться" с огромным восточным соседом. Можно напомнить слова американского политолога Збигнева Бжезинского: "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России". Многие ведущие политики стремились к тому, чтобы России не было, либо чтобы она была слабой и раздробленной.



Стратегии противостояния Россия и Запада уже много веков. Большую роль в этой стратегии сыграл в том числе раскол Христианской церкви на католическую и православную в 1054 году. Последующая тысяча лет показала, насколько отличаются смыслы и ценности двух мировых религий и вдохновляемая ими культура.



Для того, чтобы решить вопрос с Россией силовым образом, надо дождаться, когда она будет слабой. Именно этот императив Запада президент России обозначил в 2018 году: "После развала СССР Россия, которую в советские времена называли Советским Союзом…, если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 44,6% военного потенциала… Видимо, у наших партнеров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонного промышленного комплекса и Вооруженных сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях".



Заметим, что на 01.01.1991 численность Вооруженных сил СССР составляла 3 млн 760 тыс. человек, в то время как численность Вооруженных сил России на 01.01.2022 - 1 млн 14 тыс. человек, а активный личный состав блока НАТО в Европе насчитывает 3 млн 657 тыс. человек. Стоит посмотреть на военные бюджеты 2021 года: США - 801,0 млрд долл., Китай - 293 млрд долл., Индия - 76,6 млрд долл., Великобритания - 68 млрд долл., Россия - 65,9 млрд долл.



Россия обладает стратегическими ядерными силами, способными нанести непоправимый ущерб и США, и Европе, поэтому естественно со стороны Запада попытаться решить свои стратегические задачи, развязав большой локальный конфликт с участием России.



Почему для противостояния России выбрана Украина?



У России огромная граница, и сферой противостояния Запад мог выбрать Среднюю Азию. Тем не менее мысль противопоставить русских и украинцев - две части одного народа - в истории возникала вновь и вновь. "Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Малороссию России, стравить две части одного народа и наблюдать, как брат убивает брата", - писал первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.



Ту же линию продолжал Збигнев Бжезинский: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно. С Украиной же, подкупленной и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".



Стратегия США направлена на организацию гражданских войн. В корейской войне корейцы воевали против корейцев, во вьетнамской - вьетнамцы против вьетнамцев. Сейчас, к сожалению, русские воюют против русских. Разыграна дьявольская комбинация - НАТО не может воевать с Россией, воюют люди, а не техника, и цена человеческой жизни в Европе очень высока. Украина сама по себе не может воевать против России в силу состояния экономики и вооруженных сил. Остается Украина с западным оружием - тот самый вариант, который сейчас разыгрывается.



Как согласуется этот конфликт с мировой динамикой, со взаимодействием крупнейших центров силы?



В течение нескольких десятилетий Запад успешно проводил проект глобализации под американским кураторством. Под глобализацией понимался свободный поток людей, идей, капиталов, товаров, информации, технологий. Этот проект выгоден сильным игрокам, и участие в нем России было разрушительно для нашей страны. Из мощной индустриальной державы она превратилась в сырьевого донора ведущих или быстрее нее развивающихся стран. Будущее - за формированием цивилизаций со своими областями влияния, с их конфликтами и взаимодействием. Американский социолог С.А. Хантингтон в книге "Становление цивилизаций и преобразование мирового порядка", опубликованной в 1996 году, писал, что XXI век станет временем беспощадного соперничества между 8 цивилизациями, опирающимися на разные культуры, с целью захвата тающих невосполнимых природных ресурсов.



Хантингтон опоздал - ведущими игроками текущего столетия, вероятно, станут социально-экономические структуры, которые можно назвать сверхцивилизацями. Пока таких структур три: это США с их "провинциями" - Мексикой и Канадой, великий Китай и Евросоюз (ЕС). Даже если Евразийский проект России удастся, то 250 млн человек и сравнительно слабой экономики будет недостаточно для формирования структуры такого масштаба. Нам необходимы стратегические союзники, например, такие как Индия или группа стран Латинской Америки.



Проект "Один пояс - один путь" усилит и Европу, и Китай. В 2021 году товарооборот между Китаем и ЕС составил 823,1 млрд долл., увеличившись на 27,5% в годовом исчислении. При таком раскладе и наличии Великого шелкового пути "лишними" оказываются США. Поэтому Америка стремится сорвать этот план и сделать "лишней" Европу. Лучший способ для этого - препятствия транспортному коридору, нестабильность в Казахстане, военные действия на Украине и прочее. За границей США находится 860 американских военных баз, из них 305 в Германии и 153 в Японии. Это делает данные страны и многие другие более "покладистыми" в отношении американской политики.



Конфликт на Украине разоряет Европу. Возникают проблемы с энергоносителями из России. При этом рвутся транспортные цепочки, торговые потоки. По данным экспертов, в США проводились учения, связанные с последствиями подобных событий. Последствия оказываются очень тяжелыми: цены в Европе уже взлетели, рост цен сокращает закупки и делает дорогими удобрения, это приводит к уменьшению количества продовольствия. Стоит напомнить высказывание Генри Киссинджера: "Кто контролирует снабжение продовольствием, тот контролирует людей, кто контролирует энергию, тот сможет контролировать целые континенты; тот, кто контролирует деньги, может управлять миром". Мир вступил в эпоху нестабильности, и поддержка Западом Украины идеально укладывается в этот тренд.



Что дала России специальная военная операция?



Война - это драма, гибель людей, разрушенные дома, огромные затраты. "Последний довод королей", как называл ее кардинал Ришелье… Однако нет худа без добра и добра без худа.



Операция изменила отношение к России в стране и мире и к возможностям элиты. Стоит вновь напомнить крылатую фразу Бжезинского: "Россия может иметь сколь угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь, это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом". Мало иметь "красную кнопку" - надо чтобы и друзья, и враги были уверены, что Россия готова к силовому противостоянию. И горбачевщина, и тридцать лет деградации страны привели к тому, что самым грозным словам российского руководства перестали верить. Нужны были дела. Именно таким делом и стала специальная военная операция.



История учит, что одним из ключевых факторов, определяющих революцию, является предательство или близорукость элиты. Далеко за примерами ходить не надо - здесь и Великая Октябрьская социалистическая революция, во многом связанная с кризисом самодержавия и расколом в царской семье, здесь и "первая цветная революция" в СССР в августе 1991 года, ставшая возможной благодаря предательству высших чиновников, разваливавших страну. И тут спецоперация и Запад нам помогли. Совет безопасности, Госдума, Совет Федерации единогласно высказались за признание Донецкой и Луганской республик. С началом спецоперации мы все оказались в одной лодке.



Несколько лет назад президент пробовал организовать национализацию элиты, направленную на то, чтобы семьи, деньги, недвижимость высших чиновников и руководителей ведущих отечественных компаний были в России. Сейчас все стало понятно - национализация элиты произошла. Деньги и имущество забрали, "священное право частной собственности", "международное право" и прочий западный антураж тут же оказались отброшены, как только в том возникла надобность. И часть нашей элиты, включая великих деятелей культуры, оказалась "гражданами мира", и стало ясно, что не очень-то она и наша…



Главное же состоит в том, что молодежь России активно, а во многих случаях и героически, воюет с фашизмом, против которого в тех же местах боролись их деды. Это очень важно - не порвалась "времен связующая нить".



Несмотря на отсутствие принятой и понятой народом идеологии в нашей стране, попытки "переформатировать" молодежь по западным стандартам, готовность защитить Родину, зачастую ценой собственной жизни, у следующего поколения осталась.



На Россию наложено более 10 тысяч санкций, предприняты меры беспрецедентного экономического давления. Тем не менее наша страна держится, несмотря на ее небольшую долю в глобальном валовом продукте по сравнению с экономическими гигантами. Например, в 2019 году доли ряда стран были таковы: США 24,4%; Китай - 16,35%; Япония - 5,79%; Германия - 4,38%, Франция - 3,09%; Италия - 2,23%, Бразилия - 2,1%; Россия - 1,94%.



Каковы отношения Запада и России?



Несмотря на многослойность самого понятия "Запад", основной тенденцией является жесткая цивилизационная борьба против нашей страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель писал о событиях на Украине: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию, "поднять восстание 60 народов" и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Президент США Джо Байден подписал 9 мая закон о поставках вооружений в рамках программы ленд-лиза. Финальная сумма военной помощи составит 40 млрд долл.



В работах Данилевского, Шпенглера, Тойнби, Гумилева и многих других авторов развивается цивилизационный подход к мировой истории, в работах Д.С. Чернавского были построены модели соперничества цивилизаций. Дело в том, что экологическая ниша, которую занимает тот или иной народ, определяет образ его жизни, правила организации и самоорганизации. Эти правила являются ценной информацией - теми знаниями и умениями, которые помогают людям выжить. Это может быть культура, этические, моральные, нравственные нормы, язык, конфессиональная принадлежность, общность исторической судьбы и многое другое. Сравним западное "Каждый за себя, один Бог за всех" с российским, сформулированным А.В. Суворовым: "Сам погибай, а товарища выручай". В отличие от Запада, Россия расположена в зоне рискованного земледелия - одиночкам тут не выжить. Многие страны ближнего зарубежья находятся в зоне выбора: хочется и того, и другого, а еще хочется прислониться к сильному. Немало проблем России связано с тем, что многие страны, включая ближайших соседей, не верят, что Россия сможет противостоять агрессии Запада.



Поражают попытки переписать историю Второй мировой войны и разрушение памятников советским воинам в Польше, Болгарии, Чехии, Прибалтике. Можно вспомнить циничную фразу Стэнли Кубрика: "Великие державы всегда вели себя как бандиты, а малые - как проститутки". Или высказывание Черчилля, характеризовавшего Польшу как "гиену Восточной Европы". Все это предвидел великий русский писатель Ф.М. Достоевский: "Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными… Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в мире". В 2014 году на майдане толпа скандировала "Украина - цэ Европа". Запад, готовый воевать до последнего украинца, сейчас настойчиво объясняет, что Украина - не Европа.



При ответе на вопрос "Быть или не быть?" не все в мире выбирают войну. Генри Киссинджера, советовавшего договариваться с Россией, украинцы внесли на сайт "Миротворец". Джонсон, настаивающий на разгроме России, именем которого на Украине названы прекрасные пирожные "джонсонюки", ушел в отставку из-за каких-то пинчеров. У Шольца, желающего победить Россию, начались проблемы из-за девушек, которым на вечеринке его партии дали "наркотик изнасилования". Синдзо Абэ, предлагавший разместить американские ядерные бомбы в Японии, ушел в лучший мир. Сложно все…



Что сейчас делать?



"Война - сфера неопределенности", - писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, одно время воевавший за Россию. Меня в нынешней ситуации искренне удивляет оптимизм и уверенность телеведущих. На мой взгляд, следует объяснить, что именно сейчас определяется будущее России, что она находится в точке бифуркации. В случае убедительной победы России, скорее всего, развалится НАТО, и Запад осознает предел своих возможностей. Поражение может привести к распаду России - в американском Конгрессе обсуждается план развала России 7D, связанный с "демилитаризацией", "денуклеаризацией", "децентрализацией", "демократизацией", "декоммунизацией", "десталинизацией", "депутинизацией" нашего Отечества, и рисуются карты раздела России. Все всерьез. Именно это и надо объяснять людям. Происходящее впору назвать Специальной Отечественной операцией. Кроме того, судя по расчетам, нас ждут очень напряженные годы в период с 2025 по 2028-й…



Войны выигрывают молодые. Мои беседы со школьниками, студентами, преподавателями показывают, что они не понимают масштабов происходящего. В школе сейчас не проходят такие книги как "Разгром", "Как закалялась сталь", "Живые и мертвые", "Батальоны просят огня"; урезаны Горький и Маяковский, зато Солженицын и Бунин налицо. Все наши писатели-нобелиаты писали либо о том, как плоха революция, либо о том, как плохи ее последствия.



Война - большая, тяжелая работа, от успеха в которой зависят жизни молодых людей, судьба их будущих детей и само существование России. Школьники должны это ясно понимать. Бисмарк говорил, что войны выигрывают школьный учитель и приходской священник. Средняя школа страны нуждается в реанимации. В вузах необходимо открыть больше военных кафедр - страну ждут нелегкие годы. И конечно, без всяких "бакалавров" м "магистров" - надо готовить полноценных специалистов.



Ценны признания противника. Бисмарк писал: "Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть". Эту истину сейчас и доказывает наше Отечество на Украине.



Донбасс завязал в сложный узел глобальные, цивилизационные региональные, экономические, культурные проблемы. Мечом, который позволит разрубить этот узел и прочертить путь в будущее, должна быть победа нашего Отечества. Источник - завтра

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