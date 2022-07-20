Евразия от Владивостока до Лиссабона. Вместо Европы от Лиссабона до Владивостока, - Владимир Винников

12:15 21.07.2022

Евразия от Владивостока до Лиссабона. Вместо Европы от Лиссабона до Владивостока

Владимир Винников

20.07.22



Прошедшая 19 июля в Тегеране встреча лидеров России, Ирана и Турции была интересна и важна не только с точки зрения текущей политики и экономики, не только подчеркнула провал нынешних попыток самоназванного "альянса демократий", он же коллективный Запад, изолировать, ослабить и по возможности уничтожить нашу страну в качестве одного из глобальных "центров силы" современного мира - все это очевидно и достаточно широко обсуждается.



И оценка этой встречи как альтернативы поездке Байдена на Ближний Восток, в ходе которой президент США посетил Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, не слишком далека от истины. Урегулирование сирийского кризиса, иранская ядерная программа, борьба против международного терроризма и так далее, по перечню пунктов совместного заявления президентов трех стран плюс соглашения по энергетике и продовольствию, плюс еще несколько моментов разной степени значимости и публичности.



Но при этом, как правило, в тени остаются "параллельные" и даже опережающие изменения в пространстве смыслов и ценностей, которые не только прокладывают дорогу в будущее, но и формируют само это будущее. Так, например, то же трехстороннее сотрудничество Москвы, Тегерана и Анкары, на деле далеко выходящее за рамки урегулирования сирийского кризиса и перевернувшее всю ситуацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, традиционно именуется "астанинским процессом" или "астанинским форматом", хотя сама столица Казахстана еще в 2019 году была переименована из Астаны в Нур-Султан.



Но само "имя" осталось - точно так же, как возвращение российской "северной столице" имени Санкт-Петербург не отменило ленинградскую блокаду, а наличие на картах города под названием Волгоград - Сталинградскую битву. Такого рода имена представляют собой символы не только исторические, то есть связанные исключительно с прошлым, но и метаисторические, связанные с бытием "больших систем" - человеческих сообществ цивилизационного уровня.



Когда президент Российской Федерации в публичном выступлении произнес слова "коллективный Запад", был зафиксирован тот факт, что в нашем государстве и обществе - на уровне метаисторической символики - произошел разрыв с той сущностью, которая раньше именовалась "развитыми странами" и "цивилизованным сообществом". А значит, неизбежно предстоит наш конфликт с ней, рано или поздно. И причиной данного конфликта стало то, что эти самые "развитые страны" по факту и "с позиции силы" постепенно и целенаправленно, шаг за шагом, отказывались выполнять условия тех договоренностей, которые были основой сначала политики "разрядки", а затем "перестройки", распада Советского Союза, а также перехода новой России к "рыночной демократии".



"Точкой бифуркации" в этом отношении можно считать конфликт в Южной Осетии ("война 08.08.08") и финансовый кризис 2008-2009 годов, которые стали западным ответом на знаменитую "мюнхенскую речь" Путина, а "точкой невозврата" - государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и возвращение Крыма в состав России. 30 сентября 2015 года началась операция ВКС России в Сирии, а 7 октября того же года - показательный массированный удар высокоточными крылатыми ракетами по объектам ИГИЛ* в этой стране, нанесенный из акватории Каспийского моря.



Тогда западным (американским) ответом стали попытки разжечь российско-турецкий конфликт, в том числе - через попытку военного путча в Турции и физического устранения ее президента Реджепа Эрдогана. Эта попытка была сорвана, скорее всего - не без помощи России, после чего и начался Астанинский процесс на основе казавшегося априори невозможным политического "треугольника" РФ-Иран-Турция.



Этот небольшой экскурс в не столь давнее прошлое нужен здесь для напоминания о том, что нынешний конфликт России с США и их союзниками - следствие не какой-то "извечной агрессии азиатской Орды против европейской цивилизации" или "противостояния Востока и Запада", но, наоборот, следствие цивилизационного выбора самого Запада переделать весь мир под себя: от ставших нарицательными "крестовых походов" до нынешнего продвижения "Великой перезагрузки".



И все попытки России в каком-либо формате объединиться с Западом без подчинения и уподобления ему неизменно оказывались и, видимо, будут оказываться безуспешными. Потому что подобный способ взаимодействия для наших западных партнеров и оппонентов не просто неприемлем, а принципиально чужд и даже непредставим, как и понятия "наше" или "ничье" - только "свое" и "чужое".



И если общепризнанная географическая граница между Европой и Азией пролегает от Северного Ледовитого океана по Уральскому хребту и далее на юг к Каспийскому морю и Кавказским горам, то где должна пролегать ментальная граница между Западом и Востоком - вернее, весьма многоликим не-Западом?



Создается впечатление, что если для совокупного Востока важно "исправление имен" в соответствии с реальностью, то для коллективного Запада - "исправление реальности" в соответствии с придуманными им именами и с целью как можно больше "чужого" сделать "своим". Поэтому там - "империя лжи", как сформулировал президент РФ Владимир Путин, и, как сформулировал глава МИДа РФ Сергей Лавров - "политика инсценировок". Оснований для этого более чем предостаточно, начиная с обещанного западными политиками Горбачеву и Ельцину "нерасширения НАТО на восток" и заканчивая реакцией на декабрьские предложения России по гарантиям международной и национальной безопасности, которая привела к началу специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВОДДУ).



Из-за такой политики Запада не получилось ни обновленного НАТО с участием России, ни "Европы от Атлантики до Урала", как предлагал генерал де Голль, ни "Европы от Лиссабона до Владивостока", как предлагал Ульф Шнайдер (и что было полностью поддержано на уровне высшего политического руководства России), ни "Большой восьмерки", где нашу страну пытались держать "шестеркой при семерке". Переход к использованию имени "коллективного Запада", помимо прочего и далеко не в последнюю очередь, означало, что ни США, ни страны Европы больше не признаются в Кремле полноценными и договороспособными политическими субъектами.



То есть имена исправлены в соответствии с реальным положением дел. А следовательно, этим не-субъектам в лице России теперь придется иметь дело с принципиально иной концепцией: "Евразии от Владивостока до Лиссабона". Вполне комплементарной с китайской концепцией "Одного пояса, одного пути". Все основания для пребывания и укрепления на этих позициях у России сейчас имеются в полном комплекте. Что лишний раз подтверждено результатами встречи в Тегеране.



*организация, запрещенная в РФ