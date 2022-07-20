Казахстан впервые в истории завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике

13:43 21.07.2022

Казахстан выиграл первое золото в истории чемпионатов мира по легкой атлетике



Это произошло на мировом первенстве в Орегоне (США). Автором исторического достижения стала казахстанская спортсменка Нора Джеруто, занявшая первое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02.



Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.



