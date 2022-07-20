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|Казахстан впервые в истории завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике
13:43 21.07.2022
Казахстан выиграл первое золото в истории чемпионатов мира по легкой атлетике
Это произошло на мировом первенстве в Орегоне (США). Автором исторического достижения стала казахстанская спортсменка Нора Джеруто, занявшая первое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02.
Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.
Второе и третье места заняли представительницы Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54,61) и Мекидес Абебе (8:56,08).
Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.