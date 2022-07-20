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Президент Байден подцепил коронавирус (или наоборот?)
19:41 21.07.2022

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме.

Байден прошел полный курс вакцинации и был дважды вакцинирован, у него легкие симптомы коронавируса. "Он будет изолирован в Белом доме и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени", – говорится в сообщении.

В соответствии с протоколом Белого дома президент США будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его тест не даст отрицательный результат. После получения отрицательного результата глава государства вернется к работе, отметили в Белом доме, где обещали ежедневно информировать о состоянии Джо Байдена.

В мире отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Самый большой рост наблюдался на Ближнем Востоке (+47%). В Европе и России, заболеваемость выросла на треть. По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райана, рост идет в основном за счет штаммов "омикрона" BA.4 и BA.5. Они обладают способностью заражать людей, которые даже недавно переболели другими вариантами "омикрона".

"Новые волны вируса вновь наглядно демонстрируют, что коронавирус еще далеко не закончился", – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он отметил, что многие страны не справляются с бременем госпитализации больных в острой форме и лечения постковидных осложнений.

Источник - rus.ozodi.org
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