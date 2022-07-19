Рогунский тупик. Решится ли Таджправительство выстрелить себе в ногу? - Довуд Хотири

20:38 21.07.2022 Июль 19, 2022



Довуд ХОТИРИ

Автор блога таджикский экономист и предприниматель Довуд Хотири говорит, что просто не может оставаться равнодушным к судьбе страны, ее экономическому благополучию.



Наконец то, случилось в наш век! Как любил часто повторять первый и последний президент СССР М. С. Горбачев: "Лед тронулся…". Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода 14 июля на пресс-конференции в Душанбе на радостях своих рапортует нам:



"… Многие партнеры правительства Таджикистана по развитию проявили заинтересованность в дальнейшей реализации Рогунского проекта…".



С другой стороны, СМИ нам сообщают:



"… Британское информагентство Reuters на минувшей неделе сообщало со ссылкой на официальных представителей Европейского союза, что Европейский инвестиционный банк (финансово-кредитное учреждение ЕС) планирует стать крупнейшим инвестором Рогунской ГЭС…".



Между тем, в подтверждении вышесказанного можно добавить, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в минувшую среду на встрече со строителями Рогунской ГЭС выразил уверенность, что вся работа, связанная с привлечением средств для достройки станции, будет завершена до конца текущего года.



Все это замечательно, и мы тоже наравне с нашим правительством несказанно рады, что туман вокруг строительства Рогунской ГЭС наконец-то начинает рассеиваться. Но вот что нас беспокоит: наше правительство упускает из виду маленькую деталь, которая со временем она может и сыграть судьбоносную роль в этом деле, как заметила постоянный представитель АБР в РТ Шенни Кэмпбелл: " … существует все еще много вопросов, связанных с Рогунским проектом, на которые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект…".



К таким вопросам Шенни Кэмпбелл причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта электроэнергии. Если перевести, переформатировать слова Шенни Кэмпбелл с дипломатического языка на разговорный, то вопрос коррумпированности ("вопросы закупок", "обеспечение защитных мер" и т.д.) строительство Рогунской ГЭС- это в первую очередь беспокоит международных инвесторов.



О ходе работ на строительстве Рогунской ГЭС по официальным источникам мы достаточно осведомлены, но что думают сами работники Рогунской ГЭС вокруг этой шумихи, как они сами воспринимают эти новости? Мне захотелось узнать непосредственно от самих работников, от первоисточника, как говорится…



На мой вопрос, что думают об этих перспективах непосредственно сами работники организации, участвующие в строительстве Рогунской ГЭС, бухгалтер, пожелавший остаться анонимным, сказал, что он, конечно, очень рад этим новостям. По его мнению основная проблема на сегодня, с чего должны начать оздоровление строительства - это задолженность правительство РТ перед строителями Рогунской ГЭС, которая составляет около 1,7 млрд сомони. Это задолженность и приводит к негативным последствиям, это выдача зарплаты с задержкой, что плохо сказывается на качество работы, на мотивацию работников. С другой стороны, как мы знаем из рынка, когда мы работаем в долг, закупаем материал в долг, совсем другая цена на рынке. Поэтому к "актам выполненных работ" у международных аудиторах еще возникнуть масса вопросов. Радует то, что наш президент твердо обещал, что с этой осени по весне все задолженности свои правительство перед строителями Рогунской ГЭС погасит. Посмотрим, что из этого выйдет, время покажет… Но я лично не верю в это, может правительство и постарается, но по срокам он не уложится. Вряд ли международные инвесторы с осени начнут финансировать нашу стройку, они просто физически не успеют, через месяц уже осень, а на это правительство и рассчитывает.



Бухгалтер также изложил то, что его лично не устраивает. Его больше всего приводит к недоумении, беспокоит, так сказать, разность зарплат, между иностранными специалистами и нашими. Например, зарплата международного аудитора составляет 23 000 долларов, а наших бухгалтеров - в среднем 300 долларов, почему такая разница? Хотя мы делаем почти одну работу…



К нашему разговору присоединился инженер, который тоже пожелал остаться анонимным. На мой вопрос от сказал, что с 2017 года по сегодняшний день из 80 предприятий подрядчиков остались только 23 предприятий, из 14 000 работников остались 10 000 работников. Правда, президент обещал, что в течение года с приходом международных инвестиций, число работников увеличится еще на 10 000 работников, но откуда мы получим столько квалифицированных специалистов - непонятно. Скорее всего, опять придут ребята с улицы, всякие наркоманы и бездельники.



По его личному убеждению, самая большая проблема нашей "стройки века" - кадровая проблема. При такой зарплате, которую не всегда выдают, ни один нормальный, квалифицированный специалист не будет работать. Все нормальные специалисты уезжают на заработки в Россию. Остаются негодные, некомпетентные в производстве работники. Что и соответственно приводить к бракам в работе, к авариям, к отставанию от заданного плана, к поломкам дорогостоящей техники. Он в недоумении говорит, что от него требуют план, качество работы, а он от кого должен требовать это, от ребят с улицы? Как он сообщил - его зарплата почти 700 долларов, хотя зарплата китайского инженера 2000 долларов, в то время когда они по сути выполняют одну и ту же работу, поэтому он не хочет дальше здесь работать и ждет звонка с России - ребята обещали найти работу инженера там с зарплатой 2500 долларов. Что касается заверения дирекции, всего руководство строительство Рогунской ГЭС президенту, что в скором времени мы наверстаем отставания строительства от графика и устраним все недостатки производства, при таких специалистах в это он не верит.



Водитель, который был вместе с ним, послушав нашу беседу тоже захотел высказаться анонимно. Он сказал, что является отцом шестерых детей, конечно, для него самое главное - это зарплата. Он вспомнил времена СССР и возбужденно говорил, что в советские времена отец его работал водителем БелАза и получал зарплату 500 рублей. В те времена хорошей зарплатой считалась зарплата учителя и врача - это порядка 150-200 рублей. Вот и считайте, как они жили, как отец гордился своей работой. А сегодня он получает 2500 сомони. Что это такое для водителя карьерной машины? Он работает в тяжелых условиях, вахтовым методом, где тот пресловутый горный коэффициент на зарплату? Почему его зарплата ниже продавщицы магазина в Душанбе?



Другой вопрос, который его больше всего беспокоит, почему в таком масштабном строительстве, где счета идут на миллиарды долларов, нету нормального технического сервиса? Почему, когда он снимает колесо машины, а оно весит 200 кг, он должен всю работу делать вручную. Он с ребятами вручную переворачивает колесо для ремонта, разве это дело? Сколько производственных травм получили из-за этого ребята, не сосчитать.



Другой специалист, который тоже работает в строительстве Рогунской ГЭС и не захотел сообщить нам даже свою профессию, добавил, что основная проблема на сегодня в строительстве Рогунской ГЭС - анархия в управлении. Последние 1,2 года, по сути, вообще нет контроля, хотя до этого ежедневно проходили планерки, "разборка полетов" и жестко измерялись все выполненные работы текущего дня. Непонятно, почему все это исчезло за последнее полтора года?



Все мы, конечно же, рады интересам международных инвесторов к нашему национальному проекту. И посещение президентом этого объекта на прошлой неделе весьма кстати. Глава государства обещал впредь жесткий контроль за работой и, из-за большого отставание (более 1,5 года) по графику, дал поручение до декабря устранить все недостатки в производстве. При случае не устранения всех недостатков до декабря, президент пообещал расторгнут все договора с подрядчиками строительства Рогунской ГЭС. Президент обещал также снять с должности всех работников дирекции строительства Рогунской ГЭС при случае не устранения всех недостатков до конца года.



Одно несомненно: международные финансовые организации не будут инвестировать деньги в строительство Рогунской ГЭС, пока правительство не решит вопрос с коррупцией, с кумовством на "стройке века". Сможет ли правительство решить эту проблему?



Решится ли правительство выстрелить себе в ногу?



Время покажет…. Источник - rus.ozodi.org

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