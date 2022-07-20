Рахмон: Талибы в Афганистане проводят политику дискриминации этнических групп

20:39 21.07.2022

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Кыргызстана Садыр Жапаров перед началом Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, 21 июля 2022 года.



Руководство движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане) проводит агрессивную политику дискриминации различных этнических групп и жесткого религиозного консерватизма, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 июля на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате (Кыргызстан).



15 августа 2021 года талибы без сопротивления взяли контроль над Кабулом. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Сформированное в сентябре прошлого года правительство талибов не признано ни одной страной мира.



Эмомали Рахмон отметил, что за прошедшее время руководство "Талибана" так и не предприняло шагов для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана в легитимности своей власти, способности контролировать ситуацию в стране и обеспечить безопасность граждан, решать возникающие социально-экономические вопросы. "Напротив, вопреки обещаниям и заверениям, руководство "Талибана" всячески препятствует созданию правительства с широким участием всех политических и этнических сил", - отметил глава Таджикистана.



Таджикистан является сторонником инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, в котором таджики Афганистана займут свое достойное место.



Эмомали Рахмон раскритиковал "Талибан" и за то, что проводит политику жесткого религиозного консерватизма, вводя в стране новые запреты и ограничения.



События, происходящие в Афганистане, по мнению таджикского президента, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию, но и "привести к изменениям геополитического баланса и сил на всем евразийском континенте".



За последние четыре месяца из Афганистана трижды запускались снаряды по Таджикистану и Узбекистану.



7 мая этого года афганские СМИ сообщили, что боевики выпустили с территории Афганистана по Таджикистану семь снарядов. Власти Таджикистана лишь заявили, что "пули случайно попали на территорию Таджикистана со стороны афганского района Ходжагор". При этом в официальном заявлении ГКНБ говорится, что пограничные войска "приведены в полную боевую готовность".



16 июля официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что спецподразделение талибов в ночь на 15 июля уничтожило центр хариджитов (боевиков ИГИЛ) в провинции Кундуз. Он также сообщил, что не так давно боевики "обстреляли ракетами Узбекистан и Таджикистан".



Практически все страны, включая государства Центральной Азии, выступают за создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане в качестве условия признания талибов, но при этом продолжают торговые отношения с Кабулом.