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Драупади Мурму из племени санталов одержала победу на президентских выборах в ИндииДраупади Мурму из племени санталов одержала победу на президентских выборах в Индии
21:30 21.07.2022

Мурму становится второй женщиной-президентом республики и первым главой государства из так называемых списочных племен

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму.

Согласно последней информации, которую предоставили журналистам в парламенте, общее количество подсчитанных голосов составляет 3 219 с общей стоимостью 838 839, из которых Мурму получает 2 161 голос стоимостью 577 777, а ее конкурент от оппозиции Яшвант Синха - 1 058 голосов стоимостью 261 062. Согласно системе подсчета голосов в стране, голос каждого выборщика имеет различную "стоимость" в зависимости от численности населения штата, который он представляет: от 208 в Уттар-Прадеше (самый населенный штат) до семи в малонаселенном Сиккиме.

Мурму становится второй женщиной-президентом республики (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым главой государства из так называемых списочных племен. Кроме того, она станет первым президентом Индии, родившимся в "свободной стране", то есть после обретения независимости от британцев в 1947 году.

Избранная президент примет присягу 25 июля. Срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда истекает 24 июля.



Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она является выходцем из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму дали имя в честь царицы Драупади - главной героини древнего эпоса Махабхарата.

Глава индийского государства

Президент Индии считается символом нации, он является главой государства и верховным главнокомандующим. Однако реальная власть в стране принадлежит премьер-министру. Президент в основном выполняет представительские функции и формально утверждает правительство. Главная задача "первого и главного гражданина" республики - "защищать конституцию и законодательство страны".

Президент Индии избирается на срок пять лет. Конституция страны разрешает одному человеку занимать высший государственный пост несколько сроков. Первый президент Индии Раджендра Прасад находился у власти два срока (1950-1962), однако затем в политической элите сложилась традиция занимать пост главы государства только один раз.

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Да потому что я родом из Ориссы
Президентом Индии стала женщина из племени санталов
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В Индии подвели итоги президентских выборов, проходивших 18 июля. Новым главой государства стала Драупади Мурму из небольшого племени санталов, представители которого относятся к наименее социально защищенным слоям населения. Госпожа Мурму уверенно победила своего конкурента - представителя оппозиционных сил Яшванта Синху. Поддержавший ее кандидатуру премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил убежденность, что она "станет великим президентом", способным "проявлять сострадание" и приходить на помощь "бедным и угнетенным".

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Плакат с изображение Драупади Мурму в Дели
Плакат с изображение Драупади Мурму в Дели

Фото: Manish Swarup / AP

Плакат с изображение Драупади Мурму в Дели

Фото: Manish Swarup / AP

Состоявшееся в четверг в Дели подведение итогов выборов 15-го президента Республики Индия не принесло сенсации. Уверенную победу одержала кандидат от Национально-демократического альянса во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП) 64-летняя Драупади Мурму, которой противостоял единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представлявший партию "Всеиндийский Тринамул конгресс".

Вскрытие опечатанных урн для голосования с бюллетенями, которые накануне были доставлены в здание парламента Индии автомобильным и воздушным транспортом в сопровождении охраны, завершило избирательный марафон, в котором принимали участие около 5 тыс. членов коллегии выборщиков. В нее входят члены обеих палат парламента, а также депутаты законодательных собраний штатов и союзных территорий.

Выборы президента Индии не имеют аналогов в мире в силу уникальности системы определения победителя. Итог голосования определяется не простым подсчетом числа выборщиков, проголосовавших за того или иного кандидата, а путем суммирования баллов, которые кандидат собрал в свою копилку.

Голоса выборщиков имеют разный вес, который определяется их статусом, а также тем, какие регионы они представляют. Голос каждого члена национального парламента независимо от палаты приравнивается к 700 баллам. В случае же с региональными выборщиками все гораздо сложнее. Их баллы вычисляются по формуле, которая учитывает соотношение числа мест в парламентах штатов и численности их населения.

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К примеру, в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш (его население превышает 200 млн человек), который называют "сердцем Индии", голос выборщика оценивается в 208 баллов. А в затерянном в Гималаях небольшом северо-восточном штате Сикким, население которого составляет менее 1 млн человек, голос выборщика приносит лишь 7 баллов. Для победы кандидат в президенты должен набрать не только больше половины голосов выборщиков, но и более половины "общего веса" их голосов, который составляет 1 млн 86 тыс. 431 балл.

Учитывая то, что Индия - парламентская республика и главой исполнительной власти является премьер-министр, может сложиться впечатление, что избираемый на пять лет президент страны выполняет сугубо церемониальные функции. Однако индийская конституция наделяет президента, в котором сотни миллионов граждан страны видят символ нации, довольно широкими полномочиями.

Официально считаясь главой индийского государства и верховным главнокомандующим, президент назначает премьер-министра, которым становится лидер партии или коалиции большинства в парламенте, а также губернаторов штатов и союзных территорий, и утверждает членов кабинета министров, судей Верховного суда и высоких судов штатов.

Кроме того, по конституции президент обладает правом распускать парламент, законодательные собрания штатов и союзных территорий, а также смещать местные правительства и вводить президентское правление - непосредственное управление тем или иным штатом федеральными органами. При этом в соответствии с конституцией в большинстве случаев президент обязан действовать с учетом рекомендаций премьер-министра и кабинета министров. Такая система сдержек и противовесов делает индийскую центральную власть устойчивой в случае возникновения кризисов или политической турбулентности.

Между тем главной особенностью прошедших в Индии выборов 15-го президента страны, который сменит уходящего в отставку после истечения пятилетнего мандата Рама Натха Ковинда, стало сенсационное восхождение на политический Олимп почти полуторамиллиардной индийской демократии Драупади Мурму - женщины из самых низов, родившейся в восточном штате Одиша (до 2011 года - Орисса).

Выдвинутая на пост президента правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) госпожа Мурму стала "самым народным" главой государства в истории независимой Индии. Она происходит из небольшого малоизвестного племени санталов (санталы относятся к категории "зарегистрированных племен", исторически принадлежавших к социальным низам).

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Драупади Мурму выросла в Маюрбхандже, одном из самых отдаленных и слаборазвитых районов штата Орисса. Получив образование в женском колледже Рамадеви в столице штата городе Бхубанешвар, она начинала там свою карьеру преподавателем, а в конце 90-х получила должность младшего помощника в департаменте ирригации и энергетики штата. Спустя всего несколько лет женщина из племени санталов сумела совершить головокружительный взлет по карьерной лестнице - с 2000 по 2004 год она работала министром в коалиционном правительстве Ориссы, а в 2015-м была назначена губернатором соседнего 33-миллионного штата Джаркханд, эту должность она занимала до 2021 года.

Этим успехам способствовали не только ее организаторские способности, но и поддержка, оказываемая пришедшей к власти в Индии в 2014 году "Бхаратия джаната парти" во главе со ставшим тогда премьер-министром Нарендрой Моди. Напомним, что выходец из штата Гуджарат господин Моди по происхождению также принадлежит к индийским низам - он входит в касту Modh Ghancis, включенную в реестр "Другие отсталые касты".

Партия власти стала позиционировать Драупади Мурму как новую восходящую звезду "народной политики" - лидера бедных племенных общин, которые живут в деревнях, где часто нет больниц и образовательных учреждений, но берут инициативу в свои руки и начинают самостоятельно решать свои проблемы.

Индийские СМИ обращают внимание на то, что Драупади Мурму не сломила серия личных трагедий, которые она пережила с 2009 по 2015 год, потеряв двух сыновей и мужа. Пережить эти трагедии ей помогла медитативная практика "Брахма Кумарис". "Она прошла через много боли и борьбы, но ее не пугают невзгоды",- сказал о Драупади Мурму бывший президент отделения БДП в ее родном штате Манмохан Самал.

"Драупади Мурму посвятила свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Она имеет богатый административный опыт и была выдающимся губернатором. Я уверен, что она станет великим президентом нашей страны. Ее понимание политических вопросов и присущее ей сострадание принесут большую пользу нашей стране",- заявил премьер-министр Моди, выразив убежденность, что ее президентство "будет высоко оценено всеми слоями общества в Индии".

Драупади Мурму официально вступит в должность 25 июля.

Сергей Строкань

https://www.kommersant.ru/doc/5471323

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658428200


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