Памятник Назарбаеву в кыргызской Чолпон-Ате тихо снесли накануне саммита глав ЦА

22:55 21.07.2022

Памятник Нурсултану Назарбаеву исчез из "Рух Ордо" накануне саммита лидеров стран ЦА



Чолпон-Ата (АКИpress) – Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, установленный на территории комплекса "Рух-Ордо" на Иссык-Куле, незаметно исчез.



В фоторепортажах с полей саммита лидеров стран Центральной Азии заметен постамент, однако самого памятника на нем нет.



Представители оргкомитета саммита сообщили, что памятник "отправлен на реставрацию". Однако не смогли сказать, когда реставрационные работы будут завершены и когда памятник вновь будет установлен на этом месте.



В эти дни в Чолпон-Ате проходит Четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии – по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова на Иссык-Куль прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.



Саммит состоялся 21 июля на территории госрезиденции №2.



После завершения встреч состоялся официальный прием от имени президента Садыра Жапарова для глав государств Центральной Азии. Он был организован на территории культурно-этнографического комплекса "Рух-Ордо", который соседствует с госрезиденцией.



Комплекс "Рух-Ордо" был открыт в 2002 году по инициативе Ташкула Керексизова, влиятельного бизнесмена и политика 90-х и 2000-х годов. Комплекс стал одним из популярных мест среди туристов, посещающих Иссык-Куль.



На территории комплекса установлены скульптуры известных представителей научного общества и искусства, в том числе религиозных и политических деятелей, поэтов, писателей (Чынгыза Айтматова, Турдакуна Усубалиева, Бориса Ельцина, Мустафы Кемаля Ататюрка и т.д.)



Памятник Назарбаеву появился в "Рух-Ордо" в 2005 году во время президентства Аскара Акаева и бессменно стоял до нынешнего времени.



Из-за близости к госрезиденции на территории комплекса проводятся встречи на высшем уровне и гости часто попадают в объективы фоторепортеров на фоне памятников. В их числе и сам Назарбаев.



Однако на саммите лидеров стран ЦА в июле 2022 года памятника не оказалось…