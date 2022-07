Евросоюз с подачи США выедает себя изнутри, - Вл.Михеев

Стратегической задачей англосаксов является экономическое разрушение Европы



В эти дни, когда на военно-воздушной базе королевских ВВС в Брайз-Нортон расплавилась от несусветной жары взлетно-посадочная полоса, а зашкаливающая температура терроризирует европейцев от испанской провинции Аликанте до французского департамента Па-де-Кале, едва ли многие задумываются о том, что через четыре месяца с небольшим наступит календарная зима. Кондиционер придется переключать с прохлады на тепло. А если, не ровен час, мороз начнет лютовать, цена обогрева станет неподъемной.



Однако ответственные за сохранение "зоны комфорта" для населения чиновники помнят: зима спросит, где ты был летом. Потому-то глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заранее предупреждает: несмотря на то, что наполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) составляет 64,44%, этого маловато и без поставок сибирского голубого топлива Германия едва ли протянет.



Грядет "зима недовольства"



Лицу, принимающему решения, Мюллеру вторит американское издание Fоreign Policy. "Это самый серьезный энергетический кризис из числа когда-либо происходивших в Европе (This is the most extreme energy crisis that has ever occurred in Europe), – считает эксперт по газовым рынкам из консалтинговой компании Rapidan Energy Group Алекс Мантон. – Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть в самое холодное время года".



Американский эксперт-рыночник приводит один из факторов кризиса – отсутствие альтернативы российскому природному газу. Как признает Мантон, "поддерживающие (!) поставщики энергоносителей, такие как Норвегия и Северная Африка, не способны восполнить (имеется в виду дефицит)" (backup energy suppliers such as Norway and North Africa are failing to step up).



Если Россия введет контрсанкции и перекроет газопроводы, к концу 2023 года, по прогнозу аналитиков швейцарского банка UBS, рецессия в Европе урежет ВВП почти на 6%. Прогнозисты бундесбанка предвидят при отсутствии российских энергоносителей эффект домино – произойдет системный сбой в производственно-сбытовых логистических цепочках, что в свою очередь "усилит первоначальный шоковый эффект в два с половиной раза".



На этом фоне канцлер Шольц объявляет о планах запустить заново 16 неактивных ТЭС, работающих на угле и нефти, и продлить срок эксплуатации еще 11 подобных загрязнителей атмосферы. Грета Тунберг нервно курит травку в сторонке...



Как следствие, европейцев, по мнению Мантона, ожидает "зима недовольства". Просто потому, что не избежать нормирования подачи электроэнергии как для домохозяйств, так и для предприятий.



Неизвестно, в чем самая большая угроза. Закрытие плавательных бассейнов – это полбеды, даже четверть беды. "Худший сценарий, – отмечает Мантон, – это когда люди зимой встанут перед выбором: питаться или отапливать дома". При повышении градуса недовольства масштаб уличных манифестаций может превзойти недавний крестьянский бунт голландских и французских фермеров.



А следом вполне может произойти эскалация негодования мерзнущих граждан, разочарованных падением привычного уровня и качества жизни. Социальный взрыв практически предрешен.



Нефтяной шантаж как образец близорукости



Рискованным гамбитом станет и запускаемый шестой пакет санкций Евросоюза. Предполагается ввести эмбарго на морские поставки российской нефти (начало действия 31 декабря) и нефтепродуктов (с февраля 2023 года).



Германский замминистра финансов Йорг Кукис прибегнул к штампам холодной войны, назвав нефтепровод "Дружба" "инструментом советской империи в Восточной Европе". О том, что именно русский природный газ и нефть стали дрожжами устойчивого экономического роста Германии и стран социалистического содружества, немецкий финансист молчит. По незнанию или по вредности.



Уместно напомнить, что в 2021 году около 35% нефти, а также 55% природного газа и примерно половину всего импортируемого угля Германия получала из России. Откуда в следующем году правительство внука генерала СС Олафа Шольца будет брать выпадающие объемы нефтяного импорта? Быть может, расчет Берлина на саудитов?



Да, в ходе визита президента США Джо Байдена в королевство Саудов ему было обещано, что добыча вырастет с 10 до 13 миллионов баррелей в сутки. Однако есть два "но". Во-первых, вырастет только к 2027 году и, во-вторых, только после согласования со странами альянса нефтедобытчиков ОПЕК+, куда, между прочим, входит и Россия.



А нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии (бывшей ГДР) приспособлены под стандарт российской марки нефти Urals. Переналадка, спросите любого технолога, – дело и непростое, и недешевое.



К слову. В интервале апрель-июнь Саудовская Аравия в два раза нарастила (по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году) закупки нефти из России, используя ее при выработке электроэнергии и тем самым высвобождая собственное сырье для экспорта.



Любопытен и другой факт: в ожидании пересыхания труб с черным золотом европейцы в авральном порядке закупаются русской нефтью. Танкеры, принадлежащие греческим судовладельцам, в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, что на 70% больше статистики мая-июня 2021 года. И это несмотря на то, что фрахт по сравнению с январем подорожал в четыре раза.



"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом, – говорит Владимир Путин. – (…) Результат будет тот же самый (что и с газом) – подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес".



Попытки США и Евросоюза ввести единый для всех потолок цен на русскую нефть сродни нервному тику.



Мишень американских санкций – экономика Германии



В санкционной войне не бывает победителей. Но! Наиболее проигравшей стороной сегодня оказалась ведущая держава Евросоюза. Локомотив европейской интеграции. Высокотехнологичная мастерская с дисциплинированными работниками – Германия. Основных причин сбоев в отлаженном механизме как минимум две. Ключевые секторы экономики – металлургический, автомобильный, химический – весьма энергоемкие и к тому же экспортно ориентированные.



Что из этого следует? Германская промышленность на дух не переносит двух напастей: роста цен на энергоносители, что автоматически закладывается в себестоимость готовой продукции, и рецессию в окружающем мире, потому как сразу падает спрос.



Немецкая блог-платформа Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) приходит к неутешительному выводу: разразившийся энергетический кризис "выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор". Однако негативные тенденции проявлялись и раньше, порожденные накопившимися проблемами, такими как стареющее население (средний возраст – 47,8 года, второе место в мире после Японии), замедление роста производительности труда, снижение реальной заработной платы, бремя системы социального обеспечения при сокращении доли налогоплательщиков и т. д.



Если в 2007 году, согласно статистике британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией входило семь гигантов в германской юрисдикции, то сегодня их там нет и в помине.



Экономика Германии, утверждает DWN, теряет свою былую конкурентоспособность.



Ослабить и рассорить континенталов



За пять месяцев с момента начала СВО стали очевидны последствия коврового бомбометания антироссийскими санкциями Соединенными Штатами и проамериканским руководством Евросоюза. Наибольший ущерб понесла "единая Европа". Там никак не ожидали, что "страна-бензоколонка" с ВВП порядка двух процентов от общемирового обеспечивает на самом деле стабильность всей конструкции мировой торговли и международного разделения труда.



Широко разошлись по миру слова апостола Вестфальской системы, защитника принципа национального суверенитета, венгерского премьера Виктора Орбана: "Вначале я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу. Но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается".



Оказалось, что страны золотого миллиарда во многом строили свое экономическое и житейское благополучие на поставках из России дешевых энергоносителей, сельскохозяйственного сырья и продовольствия, редкоземельных металлов и других минералов. Без бесперебойной подпитки этими прекурсорами их модель постколониальной экономики начинает буксовать или скользить юзом.



Сейчас на обочину скоростного автобана заносит именно германскую экономику. Случайно ли? Не похоже. По крайне мере, так считает депутат Государственной думы, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин: "Евросоюз лишен политической субъектности. Это безумная бюрократия, которая выполняет команды Соединенных Штатов Америки, Англии и все. Евросоюз реально уничтожает Европу весьма эффективно. В Европе случилась большая трагедия: национальные бюрократии отдали ответственность за свои страны в Брюссель, тот ответственности не принял, и этот "пир безответственности" длится уже больше 20 лет. Ну и, естественно, заканчивается катастрофой".



Можно соглашаться или не соглашаться с двумя другими тезисами известного экономиста. Первый: "Весь украинский кризис разжигался американцами с самого начала для того, чтобы уничтожить Европу. Это была первая задача, и эта задача решается довольно успешно". Второй: "Стратегической задачей Англии является экономическое разрушение Европы".



С учетом не менявшейся на протяжении столетий стратегии англосаксонских элит – разделять и властвовать, не допускать появления в континентальной Европе сильных, суверенных и самодостаточных государств, выводы Делягина убедительны.



Не исключено, что энергетический апокалипсис этой зимой может существенно разрушить фундамент панъевропейской солидарности, и так пошедший трещинами национального эгоизма. Причиной может стать командно-административный диктат Еврокомиссии. В план чрезвычайных мер еврокомиссары вписали свое право принудительно (!) сокращать потребление природного газа в странах ЕС, если те ослушаются указания экономить энергоресурсы.



Тем временем…



По соцсетям гуляет снимок серо-бурого дна самой длинной (652 км) реки По в Италии с площадью водосборного бассейна более 70 000 квадратных км, высохшей как мумия египетских фараонов. Вслед за малоснежной зимой в Европу пришла аномальная жара при минимальных осадках. Компанию несчастливцев для реки По составляют Рейн, Рона и Эбро.



Климатические капризы – дополнительный фактор риска для европейской энергетики. Потому как реакторы французских АЭС (многие из них именно в это время находятся на обследовании из-за обнаруженных трещин в конструкции или на профилактике) используют речную воду для охлаждения. А германские ТЭЦ привычно везут уголь баржами по Рейну....



"Блумберг" язвительно комментирует ситуацию форс-мажора: "Так вот и получается, что погода играет на руку России. Поэтому, оценивая, что произойдет дальше в энергетическом конфликте между Европой и Россией, следите за небом. И молитесь о дожде". Источник - фонд стратегической культуры

