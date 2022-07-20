Болат Назарбаев находится в критическом состоянии

00:40 22.07.2022

Эксклюзив: Болат Назарбаев в критическом состоянии



Эльдар НУРУЛЛИН



Пользователь Newscorr прислал в редакцию новостного портала Экспресс К эксклюзивные фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о недееспособности Болата НАЗАРБАЕВА.



Сейчас Болат НАЗАРБАЕВ находится, предположительно, в Алматы или Алматинской области. Наши источники сообщают, что у брата Первого Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией и тромбозом. По информации врачей, состояние Болата НАЗАРБАЕВА крайне тяжелое и даже критическое, поскольку ко всему прочему у него диабет и он является инсулинозависимым.



Источники новостного портала также подтвердили, что в течение длительного времени брат Первого Президента является недееспособным и ранее проходил серьезное лечение в Германии и Израиле. Вопреки запрету врачей на транспортировку Болат НАЗАРБАЕВ был доставлен на родину в конце прошлого года. Сейчас медики фактически борются за его жизнь.







Источник Экспресс К также сообщает, что в последние годы Болат НАЗАРБАЕВ уже был не в состоянии контролировать деятельность своих структур, а также действия людей из своего окружения.



Ранее Экспресс К писал о том, что майнинговые фермы Болата НАЗАРБАЕВА и Ерлана НИГМАТУЛИНА прекратили свою работу.