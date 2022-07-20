Кыргызстан пока не получает возмещений от накопления водных ресурсов - Садыр Жапаров

07:26 22.07.2022

Президент С.Жапаров предложил главам стран ЦА пересмотреть условия водопользования

Одним из важных ресурсов Азии являются водные ресурсы, которые из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Об этом сегодня, 21 июля, в ходе четвертой Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии в Чолпон-Ате сказал президент Садыр Жапаров.



"Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям времени и не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии. В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от сохранения и накопления водных ресурсов. В связи с этим вновь предлагаю разработать новые условия водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчета на несколько лет накапливать водные ресурсы для последующего орошения в вегетационный период вне зависимости от водности, в том числе в период маловодья", - сказал он.



Президент добавил, что Кыргызстан также выступает за возобновление и развитие сотрудничество в рамках соглашения о водно-энергетических ресурсах реки Нарын-Сырь-Дарья между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водно-энергетическими ресурсами.



"Мы также выступаем за сотрудничество в энергетической сфере. Мы приветствует инвестиции Узбекистана и Казахстана в гидроэнергетические проекты в Кыргызстана. Авария в начале 2022 года показала уязвимость энергосистемы ЦА", - сказала он.