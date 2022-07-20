"Отец получил восемь пулевых ранений". За что был убит тадж-академик Юсуф Исхаки?

07:54 22.07.2022

21 июля бывшему ректору Таджикского государственного медуниверситета академику Юсуфу Исхаки могло бы исполниться 90 лет. Известный врач-ученый был убит 6 мая 1996 года – буквально за год до подписания соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. Вместе с ним погиб светило таджикской медицины – психиатр Минходж Гулямов. Следственные органы в убийстве ученых обвинили боевиков вооруженной группировки полевого командира Рахмона Сангинова, известного как "Рахмон-Гитлер", однако многие вопросы, связанные с этим чудовищным преступлением, до сих пор остаются без ответа.



Фаррух Исхаки, сын Юсуфа Исхаки, говорит, что отец получил восемь пулевых ранений, и врачи не смогли спасти ему жизнь.



"В тот трагический день после собрания отец поинтересовался у своего коллеги Минходжа Гулямова, как он доберется домой? Гулямов ответил, что пешком, поскольку у служебной автомашины закончился бензин. Отец предложил ему поехать на ректорской "Волге". В центре города дорогу им преградили три машины, в машину запрыгнули двое злоумышленников. Недалеко от ботанического сада водителя и обоих ученых жестоко расстреляли. Когда отца доставили в больницу, он еще был жив", рассказывает сын известного ученого.



Фаррух Исхаки пошел по стопам отца, сейчас он работает хирургом в больнице столичного "Медгородка".



Убийство светил таджикской медицины – Юсуфа Исхаки и Минходжа Гулямова вызвало широкий общественный резонанс. Некоторые осведомленные источники отмечали, что преступление было совершено вскоре после того, как стало известно, что сторонники Объединенной таджикской оппозиции на переговорах в Тегеране предложили кандидатуру "нейтрального" Юсуфа Исхаки на пост председателя Комиссии национального примирения.



По словам экспертов, в те годы громкие преступления совершались не только с целью дестабилизации ситуации – некоторые группировки были заинтересованы в устранении известных в стране личностей и светлых умов.



Юсуф Исхаки два десятка лет проработал ректором Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино. Манучехр Шоев, научный сотрудник кафедры оториноларингологии университета говорит, что студенты-первокурсники с первых дней учебы знакомятся с научным наследием Юсуфа Исхаки.



Однако в медуниверситете существуют разные взгляды на деятельность Юсуфа Исхаки в бытность ректором вуза. Один из ответственных сотрудников ректората, который предпочел остаться неназванным, считает, что Исхаки не сделал для вуза ничего хорошего. "Я помню, в те годы полы были дырявые, в аудиториях не хватало стульев, уровень знаний был очень низким", говорит наш собеседник.



Мамурхон Акрами, бывший выпускник медуниверситета, говорит, что в конце 80-х годов, когда Советский Союз находился в глубоком политическом и экономическом кризисе, Юсуфу Исхаки удалось сохранить серьезные научные и образовательные традиции вуза.



"В 1986 годы в годы горбачевской перестройки ректор Исхаки решил включить в состав Ученого совета вуза 11 лучших студентов. Он также поручил разрешить студентам – членам Ученого Совета присутствовать и в приемных и в текущих экзаменах, чтобы предотвратить случаи кумовства или мести со стороны некоторых преподавателей", говорит Акрами.



Юсуф Исхаки родился 21 июля 1932 года в Худжанде в интеллигентной семье. После школы он поступил в исторический факультет Худжандского (тогда Ленинабадского) педагогического института, но вскоре передумал и стал студентом Таджикского государственного медицинского университета (тогда института) имени Абу Али ибн Сино. После получения диплома работал врачом и одновременно занимался наукой. Юсуф Исхаки – известный оториноларинголог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, автор более 300 научных работ. С 1973 года до самой смерти в 1986 году был ректором Таджикского государственного медуниверситета.



авторы:

Искандар Фируз

FiruzI@rferl.org



Барот Юсуфи

NazarovB@rferl.org