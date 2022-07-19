Таджикский журналист и блогер Абдусаттор Пирмухаммадзода обвинен в экстремизме

08:05 22.07.2022

МВД: Абдусаттор Пирмухаммадзода обвиняется в экстремизме

Июль 19, 2022



Журналист и блогер Абдусаттор Пирмухаммадзода обвиняется в экстремизме. 9 июля он был задержан сотрудниками ОМВД города Вахдат по подозрению в неповиновении требованиям сотрудника милиции. Родственники уверены в его невиновности.



Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Шоди Хафиззода сообщил 19 июля на пресс-конференции, что в отношении Пирмухаммадзода возбуждено уголовное дело по статье 307 прим.1 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" УК РТ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.



Ранее представители Генеральной прокуратуры Таджикистана сообщили, что журналист Абдусаттор Пирмухаммадзода взят под стражу до 19 июля по обвинению в неповиновении законным требованиям сотрудника милиции.



Родственники Пирмухаммадзода сообщили, что 9 июля сотрудники ОМВД Вахдата вызвали Абдусаттора, чтобы вернуть ранее изъятый у него телефон, но так и не отпустили его. Абдусаттор Пирмухаммадзода ранее говорил, что его несколько раз вызывали на допросы.



Родные Абдусаттора Пирмухаммадзода ранее заявили, что более недели не могут встретиться с ним. "С 9 июля у нас нет никакой информации о судьбе Абдусаттора: где он содержится и каково состояние его здоровья – мы не знаем. В день праздника Иди Курбон мы отвезли ему еду, но в ОМВД отказались принимать передачу. Мы не знаем обеспечен ли он адвокатом и что ему инкриминируют", - сказал один из близких блогера.



Пирмухамадзода после увольнения с государственного радио занимался частным извозом, но одновременно вел и блогерскую деятельность. Журналист неоднократно вызывался в правоохранительные органы и получал от них различные угрозы.



За последние два месяца 7 таджикских журналистов и блогеров были задержаны по различным обвинениям. Правозащитные организации неоднократно требовали от властей освободить журналистов.