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Талибы попытались еще раз завоевать таджиков Панджшера - наступление отбито
08:08 22.07.2022

Талибы понесли потери и отступили? Что происходит в Панджшере и Баглане?
Июль 18, 2022

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что наступления талибов на позиции ополченцев в Панджшере и Баглане отбиты. По словам представителя фронта Сибгатулла Ахмади, ожесточенные бои в этих северных районах продолжаются.

"В боестолкновениях в местечке Орзу были убиты 7 боевиков спецназа талибов. До этого ожесточенные бои прошли в Пешгуре – талибы понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить. Сейчас боестолкновения идут в Баглане, в местечке Хустхо", сообщил Ахмади 17 июля.

Представитель ФНС выразил также озабоченность по поводу о насилии талибов в отношении мирных граждан Панджшера и Баглана и призвал мировое сообщество вмешаться и остановить военные преступления движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане).

Официальный представитель "Талибан" Забиулла Муджахид
Официальный представитель "Талибан" Забиулла Муджахид
Талибы опровергают сообщения о боях на севере Афганистана. "В Андарабе и Панджшере нет и не было никаких сражений, сообщения о боях не соответствуют действительности. У нас в различных районах Панджшера и Андараба очень много сил, они нас заверили, что последнее время там никаких боестолкновений не происходило", заявил официальный представитель "Талибан" Забиулла Муджахид в беседе с Радио Озоди 17 июля.

Между тем жители провинции Баглан подтверждают сообщения о боестолковоениях и насилии талибов в отношении местного населения. "У них, у талибов, имеется список нежелательных лиц. В уезде Бану, в частности, талибы угрозами заставили членов 4-5 семей покинуть свои дома", сказал Радио Озоди один из жителей Баглана.

Официальный представитель "Талибана" опроверг и это сообщение

Ранее сообщалось, что глава Минобороны талибов мулла Мохаммад Якуб совершает визит в уезд Андараб северной провинции Баглан, откуда продолжают поступать сообщения о столкновениях между талибами и силами сопротивления. Отмечалось, что более 600 бойцов "Талибана" были направлены в уезд для подавления сопротивления.

Тем временем, правительство Талибан заявило об удачной операции по аресту членов преступной группировки, которая обвиняется в обстреле Таджикистана и Узбекистана с афганской территории

16 июля официальный представитель Талибан Забиулла Муджахид сообщил в Twitter, что спецподразделение талибов в ночь на 15 июля уничтожило центр хариджитов (боевиков ИГИЛ) в селе Канджага уезда Имам Сахиб в провинции Кундуз.

"В результате спецоперации 3 члена преступной группы убиты и 5 - арестованы. Их автомобили и огнестрельное оружие были конфискованы. Не так давно они обстреляли ракетами Узбекистан и Таджикистан", - написал он в Twitter.

В настоящее время невозможно подтвердить эти сообщения из независимых источников.

За последние четыре месяца из Афганистана трижды запускались снаряды по Таджикистану и Узбекистану.

7 мая этого года афганские СМИ сообщили, что боевики выпустили с территории Афганистана по Таджикистану семь снарядов. Власти Таджикистана лишь заявили, что "пули случайно попали на территорию Таджикистана со стороны афганского района Ходжагор". При этом в официальном заявлении ГКНБ говорится, что пограничные войска "приведены в полную боевую готовность".

В июне этого года власти Узбекистана подтвердили, что пять снарядов упали в приграничном районе с Афганистаном и повредили четыре частных дома в махалле "Мажнунтол" города Термеза.

В апреле этого года некоторые СМИ сообщили, что "Хорасанское" отделение ИГИЛ выпустило десять ракет из Афганистана по военным объектам в Сурхандарьинской области Узбекистана. Тогда пресс-секретарь президента Узбекистана опроверг эти факты.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" без сопротивления властей взяли контроль над Кабулом. Фронт национального сопротивления продолжает борьбу с талибами и не признает созданное им правительство Исламского Эмирата Афганистана. На сегодняшний день ни одна страна мира официально не признала власть "Талибан" в Афганистане.

Источник - rus.ozodi.org
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