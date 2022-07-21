"Новый шелковый путь" дискредитирован переворотом в Шри-Ланке, - В.Скосырев

09:10 22.07.2022

Амбициозный китайский проект заходит в тупик из-за долгов развивающихся стран перед КНР

Владимир Скосырев

21.07.2022

Башня "Лотос" могла быть символом успеха проекта "Один пояс – один путь", а стала символом его неудачи.

Западные СМИ утверждают, что китайская инициатива "Пояс и путь" проваливается. Башня "Лотос" высотой 350 м в городе Коломбо должна была стать символом расцвета экономики Шри-Ланки. Сегодня небоскреб, возведенный на китайские деньги, не достроен, а неподалеку граждане проводят демонстрации против своих властей. Шри-Ланка – одно из десятков развивающихся государств, которые взяли займы у КНР. Но большое число проектов, подобных "Лотосу", не оправдало затрат, а заемщики не могут оплачивать долги. По мнению эксперта, китайский план стал жертвой нападок США и их союзников.

Как пишет Financial Times, гигантский бутон лотоса, который вот-вот распустится, служил метафорой светлого будущего Шри-Ланки. А на деле стал воплощением проблем, с которыми столкнулась программа Нового шелкового пути. Стройка затягивалась, власти государства ранее даже выдвигали обвинения в коррупции против одного китайского подрядчика. И вот сейчас, три года спустя после официального ввода в строй, ее залы, включая торговый центр, центр конференций, рестораны, или находятся в состоянии незавершенки, или большей частью пустуют.



Атула Камарасири, владелец книжной лавки по соседству, спрашивает: "Какой толк от этой башни? Это белый слон". В развивающемся мире многие страны надеялись получить выгоду, беря кредиты у Китая. Инициатива "Пояс и путь" стала самой большой программой инфраструктурного строительства, которую когда-либо предпринимала одна страна. Однако большое число проектов не оправдало ожиданий. А огромные займы усугубили финансовые тяготы уязвимых правительств. Это особенно ясно видно на примере Шри-Ланки, которая объявила дефолт по госдолгу в мае. Но и в других странах Азии, Африки и Латинской Америки риски, связанные с проектами, переросли в кризисы долгов.



Это оказывает огромное воздействие на развивающийся мир. По данным мозгового центра American Enterprise Institute в Вашингтоне, цена проектов "Пояса и пути" в развивающихся cтранах к концу 2021 года составила 838 млрд долл. Но займы, которые финансируют эти проекты, становятся плохими. Общая стоимость займов, взятых у китайских организаций, по которым нужна реструктуризация, в 2020–2021 годах составила 52 млрд долл.



"Это худший период давления на долги со времени старта инициативы в 2013 году", – говорит Мэтью Минжи, старший сотрудник исследовательской организации Rhodim Group. Правда, даже аналитики, работающие в США, признают, что не верно всю вину сваливать на китайцев, на их неуемное стремление распространить влияние Поднебесной на третий мир и даже на Восточную Европу.



В несчастья, постигшие Шри-Ланку, внесла свой недобрый вклад пандемия. Кроме того, свергнутый президент страны Готабая Раджапкаса совершил катастрофическую ошибку. Во время выборов 2019 года он пообещал превратить земледелие страны в "зеленое". И, выполняя обещание, запретил импорт синтетических удобрений и пестицидов. В результате возникла нехватка продовольствия, цены взлетели вверх. Только за первую половину 2022 года производство риса упало на 20%. Как признает американское издание Foreign Policy, к кризису привела также близорукость политического руководства и борцов за сохранение окружающей среды.



И все же американские политики, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, не устают повторять, что курс Китая в развивающихся странах – это вызов США и их союзникам. В беседе с "НГ" Александр Лукин, директор Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Проблемы с инициативой "Пояс и путь" возникали во многих странах – в Черногории, Малайзии, например. В Черногории китайцы построили мост, а потом оказалось, что платить строителям нечем. В эту программу вступило огромное число стран. Инвестиции часто вызывают споры. С этим сталкивались и западные страны. Но конфликты чаще возникали не на межгосударственном уровне, а с частными компаниями. С Китаем дело обстоит примерно так же. Но западные СМИ и эксперты используют споры и разногласия китайцев с получателями кредитов в политических целях, чтобы показать, что в Китае все плохо, что его экономика терпит крах. На самом деле по сравнению с Западом Китай развивается гораздо быстрее. А в рамках "Пояса" большинство проектов успешные".



При этом следует заметить, что в американских СМИ порой утверждается, будто китайская инициатива напрямую пострадала от военных действий в Украине. Раньше китайские грузы шли по железной дороге через эту страну, а теперь китайцы вынуждены искать обходные пути через Закавказье и Ближний Восток.



"Это вообще не соответствует действительности. Если через Россию из Китая что-то шло, то незначительная часть. Торговля Китая с Европой идет морем, контейнерами. Даже в Россию большая часть товаров доставлялась морем", – утверждает Лукин.