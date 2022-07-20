 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красота по-китайски. В Москве прошел "Кубок Конфуция"
12:49 22.07.2022

Ольга Федорова

В Московском доме национальностей прошел II фестиваль китайских видов спорта и искусств "Кубок Конфуция". Зародился фестиваль в 2021 году - в канун 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Инициатива исходила, что называется, снизу - от граждан КНР и России, которые понимали: дружба и сотрудничество государств - это дружба и общение людей, их населяющих. И одни хотели познакомить со своими китайскими национальными видами спорта, искусством, культурой, историей, языком, уникальной каллиграфией, философией Конфуция - другие желали со всем этим познакомиться. Взаимный интерес людей оказался столь велик, что мероприятие получило поддержку руководства России и Китая, и в проведении фестиваля деятельное участие принимает посольство Китайской Народной Республики в РФ, поскольку справедливо считает самой верной и действенной дипломатией - народную.



К тому же оказалось, что у фестиваля весьма благодатная почва: взаимный интерес к культуре, традициям, обычаям народов имеет давнюю историю, и в России действует немало клубов, кружков, объединений, где изучают и практикуют китайские национальные виды спорта, такие как вейчи (го), кунг-фу. Действуют Федерации этих видов спорта, руководители которых приняли участие в подготовке к фестивалю, в его проведении. В рамках фестиваля состоялись как соревнования по этим видам спорта, так и показательные выступления российских и китайских спортсменов, в том числе детей, которые демонстрировали великолепную пластику и точность движений. Кстати, у китайцев популярна и русская народная игра "городки", и советник-посланник посольства КНР в РФ Гун Цзяцзя получила от президента Федерации городошного спорта России Надежды Павловой комплект для занятий этой игрой.

Немало в нашей стране любителей китайской каллиграфии. И на фестивале можно было как ознакомиться с работами российских и китайских мастеров живописи и каллиграфии, так и в рамках мастер-класса самим взять уроки этого искусства. Желающие могли также поучиться у девушек, угощавших чаем участников и гостей фестиваля, проведению китайской чайной церемонии.

Активными участниками фестиваля стали дети, подготовившие музыкальные номера, принявшие участие в конкурсе рисунка, показав, как они видят Китай. Надо сказать, что рисунки были с самыми разными сюжетами, но все - очень яркие, красочные: дети видят Китай как страну-сказку.

В рамках фестиваля проходили круглые столы "Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт в России и в Китае". Как подчеркивали китайские участники, мыслитель Конфуций призывал к здоровому образу жизни и давал мудрые советы по поддержанию крепости тела.

Российские и китайские предприниматели говорили о необходимости развития торговых и экономических отношений, о совместных усилиях по преодолению последствий объявленных странам санкций.

В своем приветственном слове участникам фестиваля Гун Цзяцзя отметила, что в Китае особое внимание уделяют литературе, поскольку художественные образы очень влияют на формирование и отдельного человека, и общества. И выразила надежду (как и участники с российской стороны), что контакты между писателями наших стран, взаимные визиты литераторов, прерванные в период пандемии, возобновятся. И на круглом столе "Вклад переводчиков, писателей и поэтов в развитие дружбы, мира и взаимопонимания между народами России и Китая", проведенном при поддержке Союза писателей России, говорилось и взаимовлиянии культур через художественное слово. Участники обсудили знание современной русской поэзии и литературы в Китае и китайских авторов в России, говорили о литературных изданиях в КНР и РФ, советовались, как обеспечить знакомство с русскими авторами в Китае и китайскими - в России, какой вклад могут внести литераторы в народную дипломатию. Шел разговор и о том, что в культурной составляющей ШОС и БРИКС, которая в свете известных событий расширяет свое влияние, писатели должны занимать ведущие позиции.

К сожалению, блистательная советская школа литературного перевода утратила свои позиции, если не сказать, почти погибла.

При всем разнообразии мероприятий, проведенных в рамках фестиваля, сердцем и душой мероприятия можно назвать философскую, идеологическую его часть. Это конкурс знатоков конфуцианства, который прошел под руководством председателя правления Межрегиональной общественная организация знатоков конфуцианства Цзян Яньбиня, а также круглый стол "Общие культурные ценности Китая и России. Русская Мечта и Китайская Мечта", ведущим на котором был секретарь Оргкомитета Кубка Конфуция, эксперт Изборского клуба Димитрий Сагал. Он вручил книги "Вероучение Русской Мечты" Цзян Яньбиню и Гун Цзяцзе, отметив, что в России не только сформулирована идеология Русской Мечты, но и создано Движение, которое призвано распространять вероучение в обществе.

Директор Московского дома национальностей Сергей Ануфриенко заверил, что двери Дома всегда открыты тем, что придерживается политики добрососедства и взаимопонимания, без чего жизнь в столь многонациональной стране, как Россия, немыслима.

Председатель оргкомитета II московского фестиваля Цзян Яньбинь выразил уверенность, что фестиваль, получивший поддержку у руководства наших стран и общества, станет традиционным.

Источник - Завтра
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