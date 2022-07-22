Человечеству пророчат наступление эпохи кризисов и катаклизмов, - Андрей Резчиков

16:02 24.07.2022 Во многих дальнесрочных прогнозах США уготована незавидная потеря мирового лидерства



Текст: Андрей Резчиков



В США разразится серьезный кризис, а в Европе поднимутся политические бури. Такой прогноз дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и даже назвал сроки его осуществления. Венгерский премьер далеко не одинок в подобных оценках. Какие кризисы ждут человечество в ближайшие годы и что все это будет означать для России?



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться "успешным локальным исключением" в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США. Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, политик назвал 2030 год "самым важным горизонтом".



"К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис... В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури... Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила", – заявил Орбан.



Премьер призвал "держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии". "Нам удавалось оставаться в стороне от этого в 2010 и 2020 годах, мы выходили из каждого кризиса сильнее, чем когда в него входили", – считает политик.



В обозначенной Орбаном стратегии "успешного локального исключения в глобальном кризисе" нашлось место пограничной охране, семье как основе общества, крупным военно-промышленным разработкам, диверсификации источников энергии, духовным основам и национальным амбициям, технологическим изменениям и притоку иностранного капитала с Востока и с Запада. "Чтобы сохранить наши национальные амбиции в предстоящий трудный период, мы должны оставаться вместе, вместе с родиной должны оставаться Трансильвания и другие районы, населенные венграми в Карпатском бассейне", – заключил Орбан.



Таким образом, венгерский премьер присоединился к тем, кто пророчит глобальные потрясения в ближайшие годы, которые особенно угрожают Западу.



Многие аналитики в своих прогнозах на ближайшее десятилетие сходятся во мнении, что США и Китай останутся крупнейшими игроками на мировой арене. В то же время продолжит расти влияние региональных игроков на глобальные процессы, а Евразия окончательно застолбит за собой роль стратегического центра притяжения в мире.



Непредсказуемыми могут оказаться последствия очередной гонки вооружений между Россией и США. Не исключено появление оружия и боевых систем, не подчиняющихся каким-либо правилам или ограничениям. Это один из факторов повышения рисков просчета, который способен спровоцировать вооруженный конфликт.



Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркивает, что именно 2030 год звучат чаще всего в подобного рода прогнозах. "Этот горизонт еще достаточно удален от нас, но тем не менее это не фантазия, а то, что уже начинает вырисовываться", – говорит эксперт.



Уже сейчас происходят процессы, которые должны проявить себя к 2030 году. В большинстве стран мира к этому времени сменятся поколения политических лидеров, к власти придут люди, сознание которых сформировалось в XXI веке, они не помнят холодную войну и "многое будут менять". Но именно выход Китая на лидирующие позиции не только по экономическому, но и технологическому потенциалу и многим другим параметрам будет одним из главных событий ближайших лет.



"Произойдет серьезное изменение сил в мире. До пандемии коронавируса многие эксперты говорили, что к 2035 году Китай превзойдет США по размерам экономики в долларовом исчислении. Но после пандемии, которую США прошли не лучшим образом и с массой проблем, эти прогнозы корректируются в сторону сокращения периода китайского догоняющего развития, смена лидера может произойти уже к 30-му году или даже еще раньше", – указал собеседник.



Историк и публицист Армен Гаспарян согласен, что наступают времена серьезной политической турбулентности. С событий 24 февраля началась эпоха, "к которой никто не готовился". "За этот год в Европе пало уже четыре правительства. В США есть президент, о психофизическом состоянии которого знают только лечащие врачи. И этим людям надо рулить процессом, экономикой. Поэтому вполне возможно, что до 2030 года произойдут очень серьезные изменения", – считает Гаспарян.



Однополярного мира уже не существует, подчеркивает собеседник, а к 30-му году "о нем уже и вспоминать не будут". "Европа и США не готовились к экономическому кризису. Всех устраивала существовавшая конфигурация, которую они сами и разрушили. Меня не удивит сокращение стран – членов Европейского союза и серьезный надлом в Соединенных Штатах, где не появляются молодые политики. Средний возраст членов Демпартии – 70 лет минимум, это же чудовищно, они не чувствуют нынешнее время, поэтому и возникают проблемы", – уверен историк.



По мнению Гаспаряна, Орбан прав в своих ожиданиях, но теперь "его запишут в путинские пропагандисты", потому что "правду никто не любит". Однако Россия продолжит усиливать свое положение и влияние в мире.



"Будет усилена роль тех форматов, в которых состоит Россия.



Мы уже видим это по БРИКС и по стремлению других стран присоединиться к этому формату. А для Запада страшно не только то, что показала Россия, а то, что теперь остальные поняли – вовсе необязательно выполнять себе в ущерб прихоти американских деятелей. Вот в Германии над Бундестагом повесили флаг ЛГБТ. Может быть, для Бруклина это нормально, но для Берлина выглядит несколько вызывающе. Число людей, которых сегодня называют евроскептиками, будет только увеличиваться", – прогнозирует Гаспарян.



Кортунов добавляет, что Россия вступила в переходный период раньше других стран. "Сейчас мы наблюдаем резкий разрыв с предыдущим этапом. Этот разрыв касается геополитики и международных дел, окончательного отказа от попыток интегрироваться в западную систему мировой политики. Это и географическая переориентация с западного направления на восточное и южное. Это, по всей видимости, серьезное изменение структуры российской экономики и общества", – считает гендиректор Российского совета по международным делам.



По мнению эксперта, Россия обогнала остальной мир в своем движении к 2030 году, а это означает, "что риски и возможности, связанные с этим переходом, откроются перед Россией раньше, чем перед большинством других стран".



В 2030 году планета перейдет определенную черту в изменениях климата. Это тоже будет знаковым событием следующего десятилетия. Большинство прогнозов сводятся к тому, что к середине столетия не удастся сдержать повышение мировой температуры в пределах 1-1,5 градусов.



"Повышение температуры будет более стремительным с соответствующими последствиями – таянием полярных льдов и повышением уровня Мирового океана. К этому можно пристегнуть много других тенденций и процессов, которые будут набирать силу и проявятся к 2030 году. Это события в сфере безопасности, переход человечества на новый технологический уклад. Помимо этого, есть целый ряд демографических прогнозов. Орбан прав – это будет определенная черта, за которой начинается новая жизнь. Но реальность такова, что переход к этой жизни будет не одномоментным, а постепенным", – подытожил Кортунов. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658667720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Я в сотый раз опять начну сначала…

- Председатель АДГС: "Общество требует от государственных служащих этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры"

- Ералы Тугжанов посетил социальные объекты столицы

- Комментарии Азата Перуашева

- Мост над санкциями

- Глава МНЭ обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с руководством Всемирного банка

- Партия "AMANAT" возвратила в госсобственность свыше 41 тысячи га пастбищ в Жетысуской области

- В Казахстане завершился очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам

