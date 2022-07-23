Твиксики. Около 40 совместных фотографий с Камчыбеком Ташиевым выложил Садыр Жапаров

00:01 25.07.2022

Айгуль КУВАТОВА



Президент Садыр Жапаров выложил 38 совместных фотографий с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.



"Были в родительском доме, Куран прочитали", - подписал глава государства фотоальбом.



На опубликованных фотографиях Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев гуляют в ущелье, катаются на лошадях и позируют на лужайке с цветами.



Накануне совместные фотографии президента и председателя ГКНБ из урочища Каркыра опубликовали в соцсетях.



