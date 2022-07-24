Склоняются ли США к признанию Тайваня, - Владимир Скосырев

00:03 25.07.2022

Китайские истребители могут помешать поездке Пелоси на остров

Владимир Скосырев

24.07.2022



В Пентагоне говорят, что китайские истребители способны перехватить самолет Пелоси.

Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань в августе. В последний раз американский политик такого ранга побывал на острове в 1997 году. Публично Китай пригрозил сильными мерами. Но приватно предупредил о возможном военном ответе, что означает перехват самолета спикера. Белый дом гадает, серьезная ли это угроза. Пентагон разъяснил спикеру возможные риски. А президент США Джозеф Байден, сославшись на мнение военных, сказал, что сейчас лучше не лететь. Ведь он в июле собирается беседовать с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону. Как полает эксперт, пока американцы сохранят двусмысленный подход к защите острова.

Financial Times, ссылаясь на шестерых человек в Вашингтоне, ознакомившихся с высказываниями китайцев, пишет, что они значительно более резкие по сравнению с тем, что Пекин говорил раньше, когда был недоволен американской политикой по отношению к Тайваню. Чиновники Белого дома, которые выступают против поездки, встревожены.



Ведь не исключается реакция с применением военных средств. На этот счет Пекин ясно не высказывался. Но сотрудники администрации Белого дома полагают, что китайские ВВС могут попытаться помешать приземлению самолета Пелоси или перехватить этот самолет.



В Вашингтоне пытаются установить, насколько серьезны эти сценарии, или Китай занимается хождением по краю пропасти, чтобы заставить Пелоси отказаться от визита. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против поездки, поскольку она усугубит напряженность в Тайваньском проливе. Совет национальной безопасности США не сообщил, пыталась ли администрация отменить визит. Он только представил необходимую информацию, а спикер сама принимает решение.



Полемика породила опасения среди американских союзников, что поездка может послужить спусковым крючком к кризису между Китаем и США. Подтверждением таких опасений служит и то, что Ник Бэрнс, посол США в Китае, неожиданно прервал свое пребывание в Вашингтоне и срочно вернулся в Пекин. Вашингтон придерживается скользкого курса. С одной стороны, Байден собирается говорить с Си о том, что не нужно превращать Тайвань в горячую точку. Ведь Китай после прихода Байдена к власти стал посылать больше боевых самолетов в так называемую зону идентификации ПВО острова (в международном праве эта зона не признана).



С другой стороны, в мае Байден сказал, что США вмешаются и будут защищать остров от любой китайской атаки. А ведь США еще в 1979 году разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали Пекин единственным законным правительством Китая. Многие эксперты в США говорят, что Китай ошибочно полагает, что Белый дом как бы координирует визит, поскольку Байден и Пелоси принадлежат к Демократической партии. На самом деле Конгресс независим и у Байдена нет полномочий, чтобы заблокировать вояж Пелоси. Сама она не подтвердила, что визит состоится. Но как бы невзначай упомянула о таком сценарии, на который указал Пентагон. "Военные боятся, что самолет будет сбит или китайцы сделают что-то подобное", – сказала спикер.



А Тайбэй выступил с куда более резкой оценкой планов Пекина. "Раньше он носил костюм, а теперь вытащил нож", – заявил старший чиновник Тайваня. В экспертном сообществе в этой связи напоминают, что недавно на Тайване побывал бывший министр обороны США Марк Эстер. Он не только призвал ускорить поставки американского оружия на остров. По его мнению, Украина показала, что Китай может предпринять свою специальную военную операцию на острове. Мало того, Эстер сказал, что Америке пора отказаться от политики одного Китая. Что означало бы признание Тайваня как независимого государства. Но Китай неоднократно заявлял, что применит военную силу, чтобы этого не допустить.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "В долгосрочном стратегическом плане США поддерживают тайваньский сепаратизм. Но на данном этапе о признании Тайваня речь не идет. Что касается разговоров о том, что самолет могут сбить, то это страшилки. Скорее Китай может начать крупные учения вокруг Тайваня, самолеты могут нарушить его неофициальные воздушные границы. Такие шаги вероятны. Многое зависеть будет от того, как сама Пелоси будет себя вести, если все-таки полетит. Если она выскажется в пользу признания острова, то это приведет к эскалации".



Но на Тайване в 2024 году пройдут выборы. Некоторые эксперты говорят, что партия Гоминьдан, соперник правящей Демократической прогрессивной партии, выступает за то, чтобы Тайвань считался частью. Китая. Это осложняет перспективы политики США на поддержку сепаратизма. "Во-первых, у Гоминьдана не очень хорошие виды на выборы. Раньше они занимали более компромиссные позиции. Но у этой партии позиция тоже менялась под влиянием общественного мнения. Гоминьдан никогда не соглашался на признание власти Китая над Тайванем", – напомнил Кашин.



Как бы то ни было, Пекин, очевидно, не исключает возможности того, что ситуация вокруг острова может вылиться в конфронтацию. Не случайно Китай сократил свои резервы гособлигаций США до самого низкого уровня с 2010 года. Теперь Китай по этому показателю занимает второе место – после Японии.