Мигранты из Центральной Азии займут в Польше места украинских наемных рабочих, - С.Гамова

00:05 25.07.2022

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



24.07.2022

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу национальным производителям – занять освободившиеся после ухода зарубежных поставщиков ниши. Во время посещения торгового центра "Столица" в Минске он ориентировал отечественные предприятия на активное продвижение своей продукции на внутреннем рынке. "Надо продавать белорусское. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата – когда реализуется товар. А что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому и сидим, руки сложа?" – сказал глава государства. Характеризуя нынешнюю ситуацию в торговле, когда затруднены продажи на внешние рынки некоторых зарубежных стран, он напомнил выражение: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". "Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец продавать белорусское – как следует, в полном объеме", – подчеркнул Лукашенко.



В Молдавии тем временем обеспокоились тем, что и продавать нечего будет, так как засуха уничтожает урожай. "Производители подсолнечника и кукурузы заявили о больших убытках. В тех населенных пунктах, где дождей было мало, урожай снизится на 50% по сравнению в прошлым годом, а там, где за последние три месяца дождей не было вообще, не удастся собрать ничего", – сказал агентству IPN исполнительный директор Национальной федерации фермеров (НФФ) Василе Мырзенко.



"Есть площади, засеянные подсолнечником, с которых фермеры не соберут ничего. Нет смысла выезжать в поле на комбайне, потому что уборочные работы окажутся дороже самого урожая, который они соберут и продадут", – пояснил исполнительный директор НФФ. "Внушительное количество фермеров не сумеют покрыть издержки производства. Но хуже всего то, что у них не хватит средств для запуска нового сельскохозяйственного цикла. В августе-сентябре мы уже должны начинать подготовку земли под засев площадей озимой пшеницей и озимым ячменем", – напомнил Василе Марзенко. В этих условиях властям страны следует изыскать средства для поддержки фермеров, чтобы они могли засеять поля, отметил он.



Интересная новость пришла на минувшей неделе из Польши. По данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, место украинских сезонных рабочих в Польше могут занять мигранты из стран Центральной Азии. С начала года, отмечают в агентстве, из России на родину уехали 60 тыс. мигрантов из Таджикистана и 133 тыс. – из Узбекистана. По прогнозам Всемирного банка, объемы денежных переводов из РФ, которые составляли до 30% ВВП стран Центральной Азии (по данным Международной организации по миграции, МОМ), в этом году резко сократятся. Рабочие места рискуют потерять около 2 млн человек, а безработица среди мигрантов может вырасти с 4,4 до 7,8%. Возможно, поэтому граждане Центральной Азии стали интересоваться работой в Польше. С начала конфликта в Украине, по данным Gremi Personal, рост обращений по трудоустройству в Польше от рекрутинговых агентств вырос на 30%. В связи со сложившейся ситуацией, считают в Варшаве, Польша может стать новым направлением для трудовой миграции жителей Центральной Азии. Они могут занять рабочие места в тех же секторах экономики, где они привыкли работать в России: в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве, сфере услуг, на предприятиях пищевой промышленности.



По данным МОМ, в РФ работает около 4 млн граждан стран Центральной Азии: 1 млн – из Таджикистана, столько же – из Кыргызстана, около 2 млн – из Узбекистана и 200 тыс. – из Казахстана.



Они также могут занять место украинцев, работавших в Польше на сезонных работах до конфликта в Украине.



На минувшей неделе произошло еще одно любопытное событие, касающееся Центральной Азии: дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова выиграла дело о замороженных 303 млн долл., передает Bloomberg. Швейцарский апелляционный суд постановил, что Каримова, заключенная в тюрьму в своей стране после коррупционного скандала, не является государственным должностным лицом. А это означает, что утверждения о том, что она получала неправомерные платежи в обмен на выгодные телекоммуникационные контракты, не доказаны.