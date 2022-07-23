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Первые предки человека оказались на миллион лет старше, чем считалось ранее
00:16 25.07.2022

The Guardian
Великобритания

Возраст окаменелостей одних из самых ранних предков человека в Южной Африке оказался на миллион лет старше, чем считалось. Ученые смогли подтвердить это с помощью нового способа датирования находок.

Возраст окаменелых останков самых ранних предков человека из пещеры в Южной Африке составляет 3,4–3,6 миллиона лет, и эти люди ходили по Земле примерно в то же время, что и их восточноафриканские сородичи

Результаты нового исследования показали, что окаменелые останки наших самых ранних предков, найденных в Южной Африке, на миллион лет старше, чем считалось ранее. Это означает, что они ходили по Земле примерно в то же время, что и их восточноафриканские сородичи, такие как знаменитая "Люси".

Пещеры Стеркфонтейна, расположенные в так называемой "Колыбели человечества" (объекте всемирного наследия ООН) к юго-западу от Йоханнесбурга (ЮАР) подарили ученым больше окаменелостей австралопитека, чем любое другое место в мире.

Среди них была и "Миссис Плес" – самый полный череп Australopithecus africanus, найденный в Южной Африке в 1947 году.

Согласно предыдущим измерениям, возраст Миссис Плес и других окаменелостей, найденных в пещере на одной глубине, составляет примерно 2,1–2,6 миллиона лет.

Однако, "хронологически это не сходилось", как сказал французский ученый Лоран Брюссель (Laurent Bruxelles), один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале PNAS.

"Было довольно странно видеть, что австралопитеки просуществовали так долго", – сказал он в интервью AFP.

Около 2,2 миллиона лет назад человек умелый (самый ранний вид рода Homo genus, который включает в себя Homo sapiens) уже бродил по этому региону.

Однако в пещере на глубине, где была найдена миссис Плес, не было обнаружено никаких признаков останков человека умелого.

Кроме того, сомнения в ее возрасте вызвало и другое новое исследование, которое продемонстрировало, что возраст почти полного скелета австралопитека, известного как "Литтл-фут", составил 3,67 миллиона лет.

Такой большой разрыв в возрасте окаменелых останков казался маловероятным, учитывая, что Литтл-фута с Миссис Плес разделяло не так много слоев осадочных пород.

Поскольку окаменелости слишком старые и хрупкие, чтобы можно было активно их исследовать, ученые анализируют отложения вблизи мест их обнаружения.

В ходе предыдущих датировок ученые недооценили возраст окаменелостей, потому что они измеряли минеральные отложения углекислого кальция. И эти отложения были моложе, чем остальной участок пещеры.

Для проведения нового исследования ученые использовали метод космогенно-нуклидного датирования, который позволяет изучить уровни редких изотопов, образующихся, когда породы, содержащие кварц, подвергаются воздействию высокоскоростных частиц из космоса.

Ведущий автор исследования Дэррил Грейнджер (Darryl Granger) из Университета Пердью в Соединенных Штатах пояснил, что "их радиоактивный распад указывает на время, когда окаменелости были погребены в пещере".

Ученые выяснили, что Миссис Плес и другим окаменелым останкам было примерно 3,4–3,7 миллиона лет.

Это означает, что Миссис Плес и другие австралопитеки были "современниками" австралопитеков из Восточной Африки, в том числе Люси, найденной в Эфиопии, возраст которой составляет 3,2 миллиона лет. Об этом рассказал Доминик Стратфорд (Dominic Stratford), руководитель исследований в этих пещерах и один из авторов новой работы.

Вполне возможно, новые данные изменят наше представление об истории наших предков.

По словам Стратфорда, южноафриканский австралопитек ранее считался "слишком молодым", чтобы быть предком человеческого рода, поэтому родина Люси (Восточная Африка) признавалась более вероятным местом появления Homo genus.

Новое же исследование показало, что у южноафриканского австралопитека был дополнительный миллион лет, чтобы эволюционировать в нашего человеческого предка.

Или же они могли "работать" над превращением в нашего предка вместе.

"В течение миллионов лет, находясь на расстоянии всего в 4000 километров, эти виды имели достаточно времени, чтобы путешествовать, скрещиваться друг с другом. Поэтому мы можем достаточно четко представить себе процесс их общей эволюции по всей Африке", – сказал Брюссель.

По его словам, результаты исследования показали, что история человекообразных была "более сложной, нежели линейная эволюция".

Наше семейное древо "больше похоже на куст, пользуясь термином нашего покойного друга Ива Коппеса (Yves Coppens)", как сказал Брюссель, упомянув имя французского антрополога, который стал одним из тех, кто открыл Люси. Коппенс скончался на прошлой неделе.

"Он долгое время говорил о панафриканском характере эволюции", – добавил Брюссель.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658697360


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