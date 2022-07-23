Токаев наградил короля Саудовской Аравии высшим казорденом "Алтын Кыран"

00:18 25.07.2022

За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран", передает Zakon.kz.



Как сообщает Акорда, в рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.



Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду 23 июля.



Елена Беляева