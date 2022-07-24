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КНР и США на грани войны? - Михаил Морозов
08:14 25.07.2022

Напряжение вокруг Тайваня нарастает, США прощупывают красные линии, которые прочертил Китай
Михаил Морозов

Реакция Пекина на возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была крайне жесткой. "Китай решительно требует от США строгого соблюдения принципа „одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, особо подчеркнув, что "любые встречи американских политиков с официальными лицами Тайваня создают "множество факторов напряженности в регионе". (Напомним, что юридически Тайвань является провинцией КНР, а фактически отторгнут от него и находится под протекторатом США). Поездка была изначально запланирована на апрель, но Пелоси сказалась тогда больной и не поехала. Видимо, в то время в Вашингтоне убоялись реального столкновения. Судя по всему, сейчас по закрытым каналам китайцы отреагировали еще резче. Впрочем, красные линии вокруг Тайваня Пекин уже давно очертил, и, возможно, Вашингтон прощупывает их конкретными шагами.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что американским властям не следует недооценивать решимость китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. А совсем недавно, в июне министр обороны КНР Вэй Фэнхе твердо заверил США о том, что, если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, "КНР будет сражаться до конца, невзирая на цену". При этом Вэй сказал, что целью является мирное воссоединение острова и материка, которое "является величайшим желанием китайского народа".

Тем не менее американцы не прекращают организовывать провокации. Предыдущий демонстративный визит группы американских конгрессменов на Тайвань в прошлом году вызвал очень бурную реакцию Пекина. После дипломатических китайских демаршей последовала серия военных учений Народно-освободительной армии Китая у берегов мятежного острова. Тогда впервые дипломаты, военные, эксперты всерьез заговорили о военном конфликте вокруг Тайваня.

Видимо, узрев ныне реальную опасность вооруженного конфликта, Вашингтон слегка сдал назад. Президент Байден заявил, что визит Пелоси - "не самая подходящая идея". В США заговорили о том, что для предотвращения визита спикера палаты представителей Китай готов будет ввести безполетную зону над Тайванем. А глава ЦРУ Уильям Бернс предупредил: "Мы считаем, что вопрос не в том, решат ли китайские власти использовать силу для установления контроля над Тайванем, а в том, как и когда они это сделают". Тут Бернс явно передергивает. Китай на всех уровнях заявляет, что не собирается воевать со своими братьями на ту строну Тайваньского пролива. К этому может привести только объявление независимости острова или же какие-то другие провокации, которые могут учинить США и их подопечные на Тайване. В общем плане Тайвань становится управляемым пунктом напряженности в Азии, объектом постоянных провокаций и рычагом воздействия на Китай.

Цинизм Вашингтона вокруг Тайваня очень напоминает Украину. С одной стороны, американцы на всех уровнях уверяют, что соблюдают принцип "одного Китая", то есть считают Тайвань неотъемлемой частью КНР. В этом постоянно клянется президент США Байден во время переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином. А с другой стороны, Вашингтон организует визиты высокопоставленных функционеров, активно подстрекает тайваньские власти к самоопределению, по сути, к сепаратизму, накачивает Тайвань оружием.

Только что США объявили о новой сделке по поставкам вооружений тайваньскому режиму на 108 млн долларов США. Это, как считают в Вашингтоне, "повысит безопасность получателя" и "будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе".

США сколачивают в Азии против Китая региональные военные блоки, расширяют поставки вооружений, готовясь опосредованно противостоять КНР в возможном конфликте, который Вашингтон планирует спровоцировать вокруг Тайваня. Дело доходит до того, что президент Байден заявил о готовности оказать в случае чего прямую военную помощь Тайваню. Хотя, скорее всего, речь идет о войне до последнего тайваньца.

На Западе уже появляются исследования военных экспертов, которые прогнозируют варианты развития событий, сравнивают боевую мощь КНР и США. А пресса все чаще пишет о возможной войне за Тайвань, в которую будут втянуты США.

На самом же деле Пекин не собирается нападать на Тайвань, тем более втягивать Вашингтон в военный конфликт, стремясь решить проблему мирным путем по примеру Сянгана (Гонконга). Посол Китая в США Цинь Ган не так давно еще раз подчеркнул, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения острова с материком: "Люди по обоим берегам Тайваньского пролива - наши соотечественники. Последнее, что мы хотели бы делать, - это воевать с нашими соотечественниками". В то же время дипломат призвал Вашингтон придерживаться политики "одного Китая". По его словам, США повышают уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие и заявляя, что будут защищать остров военными средствами. "Принцип „одного Китая", который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой", - констатировал Цинь Ган.

Очевидно, что все тут все зависит от США, от их готовности и желания развязать еще одну региональную войну, причем, желательно, не участвуя в ней непосредственно. Скорее всего они будут и дальше наращивать напряженность, испытывая нервы Пекина, прощупывая красные линии и выбирая подходящий момент для того, чтобы взорвать регион. Это очень вписывается в общую стратегию США "управляемого хаоса" и их борьбы за мировое господство через войны и кризисы. Под маркой заботы о свободе и демократии на Тайване Вашингтон стремится остановить бурное экономическое развитие Китая и продлить свое доминирование в мире.

Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"
24.07.22

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658726040


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