ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией

09:45 25.07.2022

Глава Всемирной организации здравоохранения признал оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. В мире выявлено уже более 16 тысяч случаев заражения болезнью, а наибольшую угрозу распространение оспы представляет в европейском регионе.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение.



Он заявил об этом по итогам второго заседания чрезвычайного комитета организации. После предыдущего заседания в конце июня было принято противоположное решение.



По словам главы ВОЗ, члены комитета не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако ситуация с распространением вируса соответствует признакам чрезвычайной ситуации международного значения.



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В частности, если месяц назад было зарегистрировано 3040 случаев оспы обезьян в 47 странах, то на сегодняшний день выявлено более 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах и 5 случаев смерти.



"Если коротко, мы имеем вспышку, которая быстро распространилась через новые пути передачи, о которых мы понимаем слишком мало и которая соответствует критериям Международных медико-санитарных правил", - заявил он.



Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что обезьянья оспа представляет высокий риск в Европе. Во всем остальном мире она представляет умеренную опасность.



"Существует явный риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую", - добавил он.



По его словам, на данный момент вспышка болезни "сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, особенно среди тех, у кого несколько сексуальных партнеров".



"Это означает, что эту вспышку можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах", - заявил глава ВОЗ, добавив, что стигматизация и дискриминация могут быть столь же опасны, как и любой вирус.



ВОЗ объявляла чрезвычайные ситуации международного значения шесть раз с 2007 года (тогда вступила в силу новая редакция Международных медико-санитарных правил) - в частности, из-за ковида, болезни, вызванной вирусом Эбола, и болезни, вызванной вирусом Зика.



Оспа обезьян - вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2−4 недель, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.



На сегодняшний день в Узбекистане не отмечено ни одного случая оспы обезьян.