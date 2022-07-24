На украинском направлении: зерновое соглашение и идея создания интербригад, - Д.Седов

10:09 25.07.2022

Сдержать разгул националистической агрессии



Международное соглашение о вывозе украинского зерна, подписанное в Стамбуле 22 июля, наделало шума в армии диванных стратегов, решивших, что Россия "сливает операцию". Была высказана и продолжает тиражироваться та точка зрения, что, прекращая блокаду Причерноморского побережья Украины на 120 дней, Москва отказывается от освобождения Николаева и Одессы.



Хотя по трезвому размышлению никто не может сказать, когда завершится ликвидация Донецкой группировки ВСУ и сколько времени понадобится на освобождение Харьковской агломерации. Может быть, 120 дней, а может быть, и больше.



Перевалка зерна в порту Одессы



Фото: REUTERS/Stringer



При неопределенности развития военной ситуации согласие России на вывоз украинского зерна срабатывает как благоприятный фактор в ее международной политике. Разрушается образ "злобной Москвы", стремящейся тем или иным способом обречь Запад на повсеместный голод. К тому же продавленное российской делегацией согласие ООН на бессрочный вывоз российского продовольствия является крупным выигрышем. Это не только удар по организаторам санкционной войны, но и выход из создающегося критического положения в сельскохозяйственном секторе страны. Прогнозируемый высокий урожай на лето 2022 года (более 130 млн. тонн зерна и более 7 млн. тонн овощей) неизбежно привел бы к затовариванию и порче части продукции, к удару по доходам сельскохозяйственных производителей. Теперь излишки сельхозпродукции пойдут на экспорт.



Пора задуматься и о другом аспекте специальной военной операции. Летняя пора удобна для ротации в российской армии, для пополнения ее бойцами и техникой. Встает проблема комплектации боевых расчетов подготовленными и опытными бойцами. В этой связи в соцсетях все с большей настойчивостью появляется мысль о создании интербригад из граждан других государств, прежде всего республик бывшего СССР. Судя по откликам на публикации о положении дел на Украине, в такие интербригады охотно придут многие из стран ближнего зарубежья. Было бы приглашение.



Придут, например, гагаузы, сфрмировавшие общественное движение, отвергающее курс Кишинева на Запад и оставляющее за Гагаузской автономией право выйти из состава Молдовы, если Кишинев решится на вхождение в состав Румынии. Придут русские Северного Казахстана, которым все меньше по нраву политика Нур-Султана, несущая риск превращения их республики во "вторую Украину". Придут симпатизирующие России казахи, узбеки, туркмены, киргизы, армяне, грузины, азербайджанцы, люди других национальностей бывшей Большой страны, отцы, деды, прадеды которых в годы Великой Отечественной войны в рядах интернациональной по составу Красной армии защищали общую родину и прошагали с боями пол-Европы.



Кто бы мог подумать, что враг, повергнутый 77 лет назад советскими солдатами, в новом обличье возродился в республиках, недавно (по историческим меркам) бывших советскими – на Украине, в Прибалтике? Что проявления агрессивного национализма заявят о себе в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ)? Тем не менее все это произошло… И теперь с этим приходится иметь дело.



Вот откуда идея создания интербригад, интернационального боевого братства, способного, как показал опыт сражающихся на Украине плечом к плечу русских и чеченцев, послужить не разделению, а сближению народов.



ДМИТРИЙ СЕДОВ | 24.07.2022