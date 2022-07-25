Союзное государство – самый привлекательный европейский проект, - А.Паулаускас

11:06 25.07.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 25.07.2022

В Союзное государство России и Белоруссии "захотят войти и другие республики"



На фоне отставки Бориса Джонсона прощание с должностью премьера Эстонии Каи Каллас осталось незамеченным. И напрасно: кресло под хозяином Даунинг-стрит качалось долго, а на таллинской улице Рахукохту оно освободилось за два дня. Уход Каллас стал протестом против "недостаточных" решений саммита НАТО в Мадриде (28-30 июня) по гарантиям безопасности для Эстонской Республики на фоне успехов СВО и ускорения интеграции РФ и Белоруссии в формате Союзного государства.



"Руководство НАТО обещает Таллину усиление сил и средств к 2027 году. Если вдруг агрессия с Востока случится раньше, союзники придут на помощь спустя 180 часов после начала конфликта – через семь с половиной суток. К тому моменту поддержка уже не понадобится, поскольку страна утратит суверенитет. Участвовать в подобных играх не желаю и приняла решение добровольно сложить с себя обязанности главы кабинета министров", – заявила Кая Каллас эстонским журналистам.



Происходящее сильно беспокоит и Ригу с Вильнюсом. Здесь внимательно отслеживают любые контакты между Москвой и Минском. Например, прибалтийская пресса отметила, что 22 июля в телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко "обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере, провели обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня с учетом состоявшихся в последнее время контактов с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране".



Встреча в столице Ирана показала, что далеко не весь мир согласен прессинговать РФ и ее союзников. Аналитики ведущего прибалтийского сетевого издания delfi, обслуживающего, помимо прочего, интересы спецслужб Латвии и Литвы, подчеркнули: "Настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества сохраняется и углубляется. Степень доверия лидеров Беларуси и России друг к другу высока".



В 2014 году "после Крыма" предположения были другими. Предполагали, например, что Белоруссия под западными санкциями падет к 2019 году, а Россия так и останется поставщиком угреводородов и других природных ресурсов для "цивилизованного мира": "Иначе ей не выжить. Европейский союз еще долгие годы будет расплачиваться с россиянами за нефть и газ памперсами, кружевными трусиками, средствами интимной гигиены, батончиками Mars и Twix точно так же, как конкистадоры расплачивались с заокеанскими дикарями стеклянными бусами", – вещал с трибуны виленского форума либерал Пятрас Ауштрявичюс.



Спустя восемь лет он в шоке от санкт-петербургского заявления (25 июня) президента Путина о готовности передать ВС РБ ракетно-тактические комплексы "Искандер-М". Они могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты в обычном и ядерном исполнении. Хозяин ПМЭФ-2022 уточнил, обращаясь к Лукашенко: "Как мы с вами и договаривались – вы ставили вопрос об этом, – решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим это оружие Беларуси".



Прибалты "между строк" прочли правильно: решение Кремля – логичный результат прежних переговоров. "Искандер-М" не охотничий дробовик. Передислокация комплексов к восточным границам Североатлантического альянса напоминает о том, что провокационная военная активность коллективного Запада угрожает существованию блока и его некоторых (гиперактивных) членов.



Появление такого оружия заставило прибалтийских президентов и военных министров судорожно сглотнуть слюну. В частности, литовец Гитанас Науседа заявил в парламенте: "Степень военной угрозы выросла ужасно. Интеграция РФ и РБ в принципе изменила конфигурацию с безопасностью не только в регионе, но и в евроатлантическом пространстве. Правда, Литва никогда не была более защищенной, чем в данный момент". В качестве доказательств надежности обороны Литвы Науседа привел итоговые документы саммита НАТО в Мадриде, но чего они стоят, уже объяснила Кая Каллас.



Риге с Вильнюсом некого винить в военном сближении Москвы и Минска, кроме себя, Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Западом сделано все, чтобы максимально консолидировать восточных славян. "Западные партнеры" приняли семь ограничительных пакетов и готовят восьмой. Практически во всех международных организациях от парламентских до спортивных бросать камни в адрес РБ и РФ считают хорошим тоном. Идет наобъявленная война.



"Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны", – заявил Александр Лукашенко 12 июля на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.



О чем думают в Вильнюсе и Риге? В 2000 году прибалтийские руководители утверждали, что для Литвы и Латвии будет очень плохо, если литовско-белорусская (693 км) и латвийско-белорусская (172,9 км) границы станут литовско- и латвийско-российскими (893 и 443,4 соответственно).



Армия Белоруссии невелика (менее 65 тыс. человек без сил специальных операций), но силы ПВО (авиация, четыре зенитные ракетные бригады, три зенитных ракетных полка) оснащены современными комплексами ближнего и среднего радиусов действия, а сухопутчики располагают десантно-штурмовыми, танковыми, реактивно-артиллерийскими и артиллерийскими соединениями. Бригада ССО входит в элиту мировых спецчастей.



Военно-промышленный комплекс РБ дополняет и усиливает ВПК РФ. Белоруссия – 19-я в рейтинге SIPRI с долей продаж на мировом рынке оружия в 0,3%. В тройку крупнейших покупателей ее экспорта вошли Вьетнам (26%), Сербия (16%) и Судан (13%) – отличный результат для страны с населеним в 9 млн жителей. В Балтии суммарно 5,7 миллиона населения, но ни одна из стран серьезного оружия не производит. К тому же официальный Минск успешно сотрудничает с Москвой в долговременных программах освоения космоса. Белорусы прошли огромный путь в достижении поставленных ими целей в деле создания военно-космической группировки.



Литва и Латвия в области оборонного строительства проигрывают Союзному государству по всем направлениям. Единственное, чего у них в избытке, так это провокационной наглости и слепой веры в непоколебимое превосходство НАТО.



Если позиция прибалтов и всей "единой Европы" не изменится, для них могут наступить тяжелые времена. 28 апреля Александр Лукашенко заявил: в Союзное государство "захотят войти и другие республики". Неудивительно: на сегодня это самый привлекательный европейский проект и, видимо, с хорошей перспективой.