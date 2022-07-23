 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Николаев: В бой рвутся русский спецназ и бойцы Одесской бригады
12:56 25.07.2022

Освобождение юга начнется после разгрома контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении

Александр Ситников

К пиару предстоящего на южном фронте летнего наступления ВСУ, широко обсуждаемого в "незалежной", подключился и американский Институт изучения войны (ISW). В своей очередной сводке янки пишут: "Украинские силы, вероятно, готовятся начать или начали контрнаступление в Херсонской области по состоянию на 23 июля, но информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и отставать от событий".

Очевидно, что жовто-блакитный Генштаб так забрехался, что даже ISW отказался от украинской оперативки. Информирование с "отставанием от событий" являет собой попытку перепроверки по другим каналам.

Доходит до идиотизма. Например, советник самостийной администрации Херсонской области Украины Хлань заявил 23 июля, что украинские силы захватили некие населенные пункты в Херсонской области, но "какие, не скажу. Это военная тайна". Любопытно, для кого? Если предположить, что говорун не брешет, то русские первые об этом узнают. А вот почему об этом не должны знать громадяне, вопрос. Конечно, интересный.

Как поясняет ISW, "территория между линией фронта и городом Херсоном является сельской и в основном состоит из небольших населенных пунктов, которые с меньшей вероятностью сообщают о передвижениях войск и боевых действиях, что позволяет изменять контроль над местностью в этой области без доказательств, появляющихся в отчетах из открытых источников".

И тут команда экспертов Каролина Хирд и др. из указанного выше мозгового центра противоречит сама себе. Якобы, "у российских властей также нет стимула сообщать об украинских территориальных завоеваниях" по репутационным соображениям. Следовательно, напротив, "Зе-команде" политически выгодно было бы похвастаться "перемогами", чем, к примеру, пропагандист № 1 "неньки" Арестович занимается с 24 февраля.

Между тем, позавчера на ночь "Люся" (кличка Арестовича) выдал сенсацию, что захисники незалежности окружили под Высокопольем более тысячи россиян. Однако на следующий день информационная гиена быстренько переписала свой пост: "Наши там не вполне удачно действуют и испытывают определенный недостаток сил, чтобы замкнуть эту историю. Для того, чтобы это стало тактическим окружением, еще надо побороться".

Согласно инсайдам из офиса президента, "ВСУ попробовали прощупать варианты для будущего контрнаступления на Херсон и попали под жесткий артудар под Высокопольем. Радужные заявления спикеров ОП пришлось срочно менять после полученных сведений от Залужного (главком ВСУ- ред.), который настроен скептически против планов Ермака (главы ОП) и Запада".

Прилетела печалька в Киев и из Лондона. MI-6 передала разведданные на Банковую о прошедшем совещании в Кремле, на котором было принято решение о военной наступательной кампании на Николаев. Согласно данным британской спецслужбы, российская армия получила команду сорвать контрнаступление украинской армии, которое запланировано на август, отбросить ВСУ от Херсона и взять в кольцо Николаев.

В укрнете с иронией восприняли английские "разведданные". Типа, о чем бритты сообщили "Зе", и ежу понятно, исходя из текущих раскладов. Необязательно для этого в Кремль наведываться, рассказали бы заодно, что "вода мокрая, а воздух воздушный".

По мнению офицера русского спецназа, как передает ОСН, "у ВСУ заканчивается оружие, а авиация и флот перестали существовать как виды вооруженных сил. Поэтому анонсированное Зеленским контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении не возымеет успеха, так как в том направлении слишком большая для Украины концентрация российских бойцов. И, скорее всего, именно со стороны ВС РФ последует масштабное наступление, которое закончится для ВСУ поражением, как ранее уже было в городах ЛНР".

В свою очередь самостийные правдорубы, со ссылкой на украинское и западное экспертные сообщества, уведомляют громадян, что нынешнее стояние ВСУ и ВС РФ на текущей линии больше на руку России.

"Экономические и энергетические проблемы, которые будут зимой, потери дефицитного командного состава ВСУ, недостаточная помощь партнеров толкают Киев к вынужденному контрнаступлению, - пишет один из популярных в „неньке" телеграм-каналов. - О стратегии Москвы затянуть конфликт до зимних морозов уже дважды заявил Ермак (руководитель офиса президента Украины - ред.), пообещав освобождение территорий".

С учетом бесспорного перевеса российских войск в авиации и артиллерии, Залужный обосновал Зеленскому необходимость не в трех, а пятикратном численном перевесе, причем строго из "наиболее мотивированных и компетентных для штурма частей".

Сейчас эти героїчні війська из-за боязни русских "Калибров" и "Искандеров" размазаны по гарнизонам и базам на расстоянии до 300 км от Николаева. Но в ночь перед контрнаступлением они должны тайно передислоцироваться на южный фронт. Речь идет минимум о полумиллионе захисников незалежности, которые должны создать кулак для внезапного удара.

Отметим, что сроки контрнаступления ВСУ переносились уже много раз, возможно, из-за утечки секретной информации. "Попытка будет всего одна. Тут уже пан или пропал", - примерно так пояснил цену контрнаступления Залужный.

В украинском Генштабе предупреждает свой политический центр принятия решения, что русские же наоборот - затаились и ротируют личный состав, обеспечивая постоянное огневое давление по всей линии южного фронта. Для отражения контрнаступления самостийных отрядов самоубийц ВС РФ на всю катушку задействуют штурмовую авиацию, которая будет наносить удары без захода в зону ответственности жовто-блакитной ПВО.

Здесь важен один момент. Украинские зенитчики практически не включают свои РЛС, поскольку целеуказанием занимаются янки с бортов АВАКС, летающих в режиме 24/7. Однако наши Су и МиГи будут уничтожать наступающих захисников незалежности над херсонской территорией, контролируемой пехотой ВС РФ.

Источники из самостийного Генштаба фейсбучат*, что главком Залужный отлично понимает, чем это обернется и всячески тормозит Банковую. Удары сверху превратят лучшие силы ВСУ в "мясо", после чего Николаев и Одесса останутся без прикрытия. Тамошние гарнизоны и отряды теробороны не в счет, их снесет русский спецназ.

А далее начнется зачистка, в которой, вполне вероятно, примет участие Одесская бригада. По словам известного одессита, чьи личные данные не разглашаются, "в Херсонской области завершила боевое слаживание Одесская бригада - в ближайшее время начнутся наступательные действия на Николаевском и Одесском направлениях… В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одесса. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет".

* "Meta Platforms Inc." - американская транснациональная холдинговая компания, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus признана решением суда экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Соцсети Facebook и Instagram заблокированы Роскомнадзором.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658742960


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