Ташкент впервые принял официальную делегацию Талибского афганского эмирата

13:00 25.07.2022

риятии присутствовал замсекретаря Совбеза Абдулазиз Камилов, а также спецпредставитель по Афганистану Исматулла Иргашев. Афганистан представляли и.о. главы МИД страны Амир-Хан Муттаки и и.о. главы Минфина Хидаятулла Бадри.



На встрече стороны обсуждали проекты в области инфраструктуры, уделив особое внимание трансафганской железнодорожной станции "Термез – Пешавар".



Ранее стало известно, что талибы* примут участие в Международной конференции на тему "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". Мероприятие будет проходить с 25 по 26 июля в Ташкенте.

Планируется, что на конференции представители Талибана* предоставят отчет о выполнении требований мирового сообщества, связанных с пресечением терроризма, а также с этнополитической инклюзивностью и женским образованием.

* - движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность