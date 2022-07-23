Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана с Китаем

13:10 25.07.2022

В акимате Жетысуской области прокомментировали скопление грузового транспорта на таможенном посту "Алаколь", сообщает Zakon.kz.



Как отметили в акимате, вопрос решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем рассматривается возможность внедрения электронной очереди.



В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китая на таможенном посту "Алаколь" образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов на месте работает специально созданный оперативный штаб.

Пресс-служба акимата Жетысуской области



По информации акимата, если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. В связи с этим были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 08:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.



До этого пункт работал до 17:00, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще восемь сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля.

Руководитель областного департамента государственных доходов Талгат Козыбеков



На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие два-три дня. Процесс находится на особом контроле.



На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди.

Аким Алакольского района Алмас Абдинов



По анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50%. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте "Достык – Алашанькоу".



Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать туда и обратно порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года.

Пресс-служба акимата Жетысуской области



Анастасия Стативкина