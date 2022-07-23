Рамзан Кадыров подарил Шавкату Мирзиееву двух лошадей

13:14 25.07.2022

Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 24 июля поздравили с днем рождения главы соседних государств, а также лидеры Азербайджана, Беларуси, России и Турции. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров подарил ему двух лошадей.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 июля получил поздравления по случаю своего дня рождения от глав иностранных государств, сообщила его пресс-служба.



Он провел телефонные разговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Беларуси Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, России Владимиром Путиным, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Иностранные партнеры тепло поздравили главу нашего государства с днем рождения, адресовав президенту искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и больших успехов в деле реализации стратегии масштабных реформ и преобразований, направленных на кардинальное повышение уровня жизни населения, усиление институтов демократического общества, модернизацию экономики и укрепление международного авторитета страны", - пишет пресс-служба.



Особо в беседах отмечалась прагматичная и проактивная внешняя политика лидера Узбекистана, "позволившая в короткие сроки заметно поднять уровень партнерства нашей страны со странами мира и многосторонними структурами", говорится в сообщении.



