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|В Ошскую область из Афганистана переселят 1,5 тысячи этнических кыргызов. Своих басмачей мало?
13:16 25.07.2022
25 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА
В ближайшие два года в Кыргызстан будет переселено 400 семей этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.
По его словам, всего с 2022 по 2024 год планируется переселить 1 тысячу 500 человек. Для них выделено 70 гектаров земли в Кашка-Суйском айыльном аймаке Чон-Алайского района Ошской области.
"Там для переселенцев будут построены новые дома. На 2022-й для строительства 30 домов выделено 77 миллионов 220 тысяч сомов", - рассказал министр.
Всего для этих целей потребуется 244 миллиона 530 тысяч сомов.