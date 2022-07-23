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В Ошскую область из Афганистана переселят 1,5 тысячи этнических кыргызов. Своих басмачей мало?
13:16 25.07.2022

25 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА

В ближайшие два года в Кыргызстан будет переселено 400 семей этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

По его словам, всего с 2022 по 2024 год планируется переселить 1 тысячу 500 человек. Для них выделено 70 гектаров земли в Кашка-Суйском айыльном аймаке Чон-Алайского района Ошской области.

"Там для переселенцев будут построены новые дома. На 2022-й для строительства 30 домов выделено 77 миллионов 220 тысяч сомов", - рассказал министр.

Всего для этих целей потребуется 244 миллиона 530 тысяч сомов.

Источник - 24.kg
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