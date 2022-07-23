С начала 2022 года из Кыргызстана уехали более 90 медиков

13:23 25.07.2022

25 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



С начала 2022 года из Кыргызстана уехал 91 медицинский работник. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.



По его словам, медицинскую помощь населению республики оказывают 13 тысяч 655 врачей и 33 тысячи 510 специалистов со средним медицинским образованием.



"За шесть месяцев в организации здравоохранения прибыли 690 врачей и 1 тысяча 718 специалистов со средним медицинским образованием, убыли 525 врачей и 1 тысяча 420 специалистов со средним медицинским образованием, в том числе за пределы страны уехали 4 врача и 87 специалистов со средним медицинским образованием", - сказал Жаркынбек Касымбеков.