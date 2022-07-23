 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стали известны коды, которые должны присвоить новым регионам Казахстана
21:36 25.07.2022

Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного (районного) значения для целей формирования кадастровых номеров земельных участков.

На портале "Открытые НПА" опубликован документ для публичного обсуждения кодов для новых областей и районов. Принять участие в нем казахстанцы смогут до 8 августа текущего года, передает Экспресс К.

Согласно проекту, Абайской области будет присвоен код 23, Улытауской - 25, Жетысуской - 24.

Город Конаев получит код 055. Он перейдет ему от Капшагая.

Район Самар, выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, получит код 334. Району Аксуат, который был отделен от Тарбагатайского района, присвоят код 333.

Ранее Экспресс К писал о том, какие коды будут использоваться на государственных автомобильных номерных знаках в Абайской, Улытауской и Жетысуской областях.

Источник - Экспресс К
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