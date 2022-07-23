Стали известны коды, которые должны присвоить новым регионам Казахстана

21:36 25.07.2022

Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного (районного) значения для целей формирования кадастровых номеров земельных участков.



На портале "Открытые НПА" опубликован документ для публичного обсуждения кодов для новых областей и районов. Принять участие в нем казахстанцы смогут до 8 августа текущего года, передает Экспресс К.



Согласно проекту, Абайской области будет присвоен код 23, Улытауской - 25, Жетысуской - 24.



Город Конаев получит код 055. Он перейдет ему от Капшагая.



Район Самар, выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, получит код 334. Району Аксуат, который был отделен от Тарбагатайского района, присвоят код 333.



Ранее Экспресс К писал о том, какие коды будут использоваться на государственных автомобильных номерных знаках в Абайской, Улытауской и Жетысуской областях.