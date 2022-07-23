Энергетический кризис в Пакистане и возможности России, - Леонид Савин

21:50 25.07.2022

Энергетический кризис в Пакистане и возможности России

нужно опережать реализацию трубопровода ТАПИ

Леонид Савин



7 июля 2022 г. издание Bloomberg выпустило материал с заголовком "Провал газового тендера Пакистана на один миллиард долларов усугубит энергетический кризис".



Автор, ссылаясь на трейдеров, пишет, что государственная компания Pakistan LNG не получила ни одного предложения в тендере на закупку сжиженного природного газа на сумму 1 миллиард долларов. Это свидетельствует как о масштабах глобального дефицита топлива, так и о нежелании поставщиков продавать его стране, переживающей экономический кризис.



Пакистан хотел приобрести 10 партий СПГ на спотовом рынке для доставки с июля по сентябрь в рамках тендера, который завершился безрезультатно. Согласно данным, собранным BloombergNEF, в прошлом году Пакистан закупил почти половину своего СПГ на спотовом рынке, а остальная часть поступила по долгосрочным сделкам. Вероятнее всего, никто не захотел рисковать, поскольку страна находится в серьезном экономическом кризисе. На Пакистан оказывает давление Международный валютный фонд, и правительство вынуждено искать компромисс, несмотря на жесткие требования неолиберальных кредиторов. Вместе с этим по всей стране проходят и частые отключения электроэнергии (что приводит к беспорядкам), а инфляция уже превысила 20%.



Цены же на газ в Азии за последние несколько недель значительно выросли, поскольку часть потоков СПГ перенаправляются в Европу, где готовы платить больше, чем на азиатских рынках. Очевидно, что всему виной - бездумная санкционная политика США и их сателлитов, которая нарушила цепочку поставок, хотя Вашингтон и его марионетки пытаются все свалить на Россию.



Но возникает закономерный вопрос - а почему на помощь Пакистану не приходят те же западные партнеры или мусульманские страны, например Катар, который является крупным производителем и поставщиком СПГ? Где же солидарность по линии Организации Исламского Сотрудничества? Сосед Пакистана - Иран, также обладает огромными запасами газа, но в этом случае существует два серьезных ограничения - те же санкции и логистические проблемы. Из-за давления США Пакистан так и не построил часть ветки газопровода "Мир" на своей территории. Трубопровода между друмя странами до сих пор нет, а для доставки морем нужны специальные суда.



Исламабад, возможно, еще не осознал, что Запад не будет им помогать, а эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, поскольку сейчас разрушаются сами основы текущего миропорядка. Проблема не решится сама собой и очевидно, что нужно уже сейчас принимать важные решения, которые могут спасти страну от коллапса.



Исправить ситуацию в энергетическом секторе, что, в свою очередь повлияет на устойчивость экономики, может Россия. Речь не только о возможности поставок природного газа, но о комплексной работе. И это будет выгодно, как для Пакистана, поскольку через некоторое время прогресс будет очевиден, так и для России, поскольку диверсификация экспорта энергетических ресурсов, а также оказание услуг в стратегической перспективе в интересах Москвы.



Президент Владимир Путин накануне также заявил, что нужно переориентировать потоки энергопоставок на Юг и Восток. Как раз в этом направлении и находится Пакистан. Кроме того, Россия уже занимается строительством газопровода "Пакистанский поток", который, правда, имеет ограниченный маршрут внутри страны.



Если брать шире, газо- и нефтепроводы будут интересны не только Пакистану, потому что комплексный подход может помочь решить проблему энергетического голода сразу нескольких государств, так как соседние Индия и Афганистан также нуждаются в надежных поставках углеводородов.



Остаются вопросы политической воли руководства и технические решения - как именно прокладывать трубопроводы, поскольку горный рельеф местности на Памире представляет определенную сложность. Если за точку входа в Пакистан брать северную часть, одна из веток может пойти в Индию через Джамму и Кашмир. И в этом отношении роль России будет еще и миротворческая, поскольку между Пакистаном и Индией существуют непримиримые позиции по поводу принадлежности Кашмира.



Более удобный маршрут с точки зрения прокладки трубопровода может соединять Джелалабад с афганской стороны и Пешавар с пакистанской, пройдя по пуштунским землям.



В общем, нужно опережать реализацию трубопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), который в свое время курировали американцы, но из-за ситуации в Афганистане проект был надолго заморожен.



Помимо возможности прокладки трубопроводов реструктуризация устаревших электрических сетей Пакистана с помощью России может принести ощутимую пользу. В этом вопросе у Москвы есть большой опыт.



Кроме того, Россия может участвовать в строительстве новых атомных станций. Из иностранных партнеров пока только Китай работает в этом секторе, однако Исламабад может сбалансировать присутствие Пекина новыми контрактами. Пакистанская комиссия по атомной энергии ранее строила амбициозные планы по введению в эксплуатацию новых коммерческих электростанций (было анонсировано, что 32 атомные электростанции заработают к 2050 году), однако на практике дела идут медленно. Исламабад мог бы изучить опыт строительства атомной станции Аккую в Турции (поскольку традиционные двусторонние связи между этими странами основаны на доверительных отношениях) и на основании этого принять необходимое решение.



Такого рода участие России в пакистанской экономике стимулировало бы и работу в других отраслях - учитывая развитие двусторонних отношений Пакистан, соответственно, имел бы более широкие возможности для доступа на российский рынок.