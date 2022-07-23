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|Газпром заявил об остановке еще одной турбины "Северного потока"
21:56 25.07.2022
25 июля 2022, Алексей Дегтярев
Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по "Северному потоку", об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции "Портовая" "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта", передает РИА "Новости".
Поставки в связи с этим по "Северному потоку" будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода "Северный поток" застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.